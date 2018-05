A una semana de los tiros en el Bapro, operaron a la víctima y buscan al ladrón

El hombre baleado fue derivado al hospital Español, donde le extrajeron un proyectil. Mientras tanto, siguen tras los pasos del joven que abrió fuego a plena luz del día, por un millón de pesos. Hay una filmación clave

| Publicado en Edición Impresa

A una semana del sangriento intento de salidera en el acceso a la casa matriz del Banco Provincia, la policía sigue buscando al autor de los disparos y a un sujeto que habría actuado como cómplice, ya que estaría casi descartado que haya jugado ese rol el joven que fue detenido en uno de los allanamientos de la semana pasada, tal como se especuló en un principio.

Sigue detenido, pero no por ese hecho sino por la tenencia de cocaína y un arma, informaron fuentes oficiales.

Mientras tanto, la víctima del ataque, Osvaldo Calcaterra (65), fue derivada desde el hospital San Martín al Español, donde en las últimas horas le extirparon el proyectil que tenía alojado en una pierna y ya preparan otra cirugía.

Como se ha venido informando, el episodio ocurrió a las 10.20 del miércoles pasado, justo después de que Calcaterra bajó de la escalinata principal del Banco Provincia, en 7 entre 46 y 47, y enfiló hacia la calle, con una mochila al hombro. A metros de las rejas que lo separaban de la vereda, lo abordó un joven vestido con ropas deportivas y una gorrita, que le apuntó con una pistola 9 milímetros.

EL DIA accedió ayer al video (puede verse completo en eldia.com) de una cámara de seguridad que registró la secuencia desde los instantes previos y permite ver al ladrón expectante al lado de un árbol, con las manos en los bolsillos y cerca del cordón, mirando de un lado a otro, como esperando un colectivo. Su postura cambia del todo cuando un motociclista con el casco colocado pasa a su lado por la vereda, en dirección a 46, en el momento en que Calcaterra aparece bajando por la escalera.

¿Ese motoquero tuvo algo que ver con el asunto o su irrupción fue pura casualidad? No está claro todavía.

El ladrón encara a la víctima, saca el arma que tenía hasta entonces en la cintura y le apunta. El hombre intenta retroceder y retener la mochila, que el agresor le quita tras un forcejeo y dos disparos que impactan en las piernas de Calcaterra. Entonces huye por 7 hacia 47, mientras un policía sale del banco empuñando su arma y se suma a la persecución un hombre que se distingue por tener un paraguas en la mano.

“Es un policía que había terminado el servicio y se iba para su casa”, explicó un pesquisa, agregando que ese uniformado es quien recuperó la mochila en la que la víctima guardaba un millón de pesos (entre moneda nacional, dólares y reales), que dejó bajo custodia de una testigo para seguir con la persecución. Como se sabe, el delincuente abordó en 48 entre 5 y 6 a una pareja en un auto VW Gol Trend rojo, sin saber que el conductor era Matías Calandria, otro policía fuera de servicio, que esperaba para hacer un trámite junto a su esposa embarazada.

El policía logró desarmar al ladrón, aunque no pudo evitar que en el forcejeo se escapara un tiro que -por suerte- no hirió a nadie. A esa escena se sumaron otros cuatro efectivos que rodearon al auto de Calandria, pero, en medio de la confusión, no quitaron al asaltante del volante del Gol. Y él lo aprovechó. Salió a toda velocidad, indemne a los disparos que hicieron los policías en un intento por pararlo (de nuevo, nadie salió herido). El asaltante avanzó por 48, dobló en 6 hasta 47 y por esa calle en dirección a 4. Por fin, abandonó el coche de Calandria en 4 y 41.

Veinticuatro horas después del hecho, y con el principal sospechoso identificado, la policía hizo cuatro allanamientos en Villa Alba y Puente de Fierro. El acusado, Alexis Carugatti (22), no estaba en su casa ni en la de sus allegados, aunque en un domicilio de 121 entre 83 y 84 detuvieron a un joven de 21 años que sería amigo suyo y al que le secuestraron 70.000 pesos, una balanza del tipo joyero, 10 celulares, un revólver 32 con cuatro municiones intactas, dos motos y dos autos. Lo que más lo complicó, sin embargo, fue el hallazgo de una piedra de unos 50 gramos de cocaína, 30 envoltorios, retazos de nailon y tres jeringas con restos de esa sustancia.

En un principio se especuló con que este joven podía ser el cómplice del ejecutor de los tiros, pero esto estaría descartado. “Quedó preso por la droga”, explicaron.