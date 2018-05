JAF festeja 45 años de carrera: “Aunque me corte el pelo, sigo siendo el mismo tipo”

El guitarrista que tocó con RIFF y fue telonero de Eric Clapton llega a La Plata el sábado con un repaso completo por su trayectoria

Cuando JAF se presente en la Ciudad este sábado, volverá a quedarse charlando con sus seguidores, firmando autógrafos e intercambiando opiniones y fotos durante el mismo tiempo que dura el show. “Como lo hice siempre”, dice el guitarrista que comenzó en los escenarios con apenas 15 primaveras y llegó a ser telonero de grandes como Ian Gillian, B B King, Billy Idol, Joe Cocker y Eric Clapton.

Es que para Juan Antonio Ferreyra, el nombre que figura en el DNI cuyas iniciales configuran su apodo artístico, cada recital constituye un “encuentro social que tengo con mis fanáticos”.

De paseo por la redacción de EL DIA, JAF revela que, increíblemente, allá a lo lejos y hace tiempo encontró resistencia de la discográfica con la que trabajaba en su intención de conectar con su público post-show. “Ellos me pedían que me guardara: yo no lo hice nunca”, recuerda lo que considera como “una locura total: vos venís, me pedís un autógrafo, acabas de pasarte cuatro o cinco horas desde que salí de casa para verte a vos, dejé de hacer otras cosas, garpé una guita, y aparte me compré tu disco. ¿Cuál tiene que ser mi respuesta? Tiene que ser sí, sí, sí siempre”.

“¿Cuánto cuesta poner contenta a la gente? A veces cuesta muy poco”, se pregunta y se responde el violero, ahora sin el glorioso pelo con el que saltara a la fama. Pero “yo sigo siendo el mismo tipo aunque me corte el pelo, aunque me haya quedado sin discográfica: cuando la gente ve eso se da cuenta de que todo lo demás es cartón pintado, la verdad está en el tipo, que con o sin pelo, con o sin discográfica, con los grandes medios o no, sigue una misma línea de conducta, hace lo que dice. Así es que la gente comienza a confiar en vos”.

Este tipo de absurdas condiciones de las discográficas, que querían que evitando el contacto con la audiencia alimentara el “mito” del artista y del rock, pondría fin a su relación con las multinacionales y marcaría su salto a la independencia. Fue en 1996, hace 22 años, y aunque JAF dice que la independencia en esta coyuntura es “muy dificultosa”, más le preocupa la independencia en las condiciones actuales para las generaciones emergentes, con menos oportunidades para dedicarse profesionalmente a la música y, tras Cromañón, con menos lugares para tocar.

“¿Qué es lo que haces?”, se pregunta JAF sobre los jóvenes que descubren que el camino de la guitarra no está resultando. “Tenés que dedicarte a otra cosa, porque el reloj sigue avanzando en el mismo sentido. Tenés que empezar a laburar. Cuando llega ese punto y no lograste un suceso, te agarra una gran depresión: el tipo siente que algo podía ser, pero que no tuvo la oportunidad de demostrarlo”.

“A veces se cuelgan los botines sin patear ni siquiera una vez al arco”, se lamenta. “Y después dicen ‘ah, ese pibe está re loco’. Claro que está re loco, no tuvo la oportunidad de abrir esa válvula de alivio”.

La sabiduría de Ferreyra se asienta en su experiencia de 45 años sobre escena, siendo parte de varios combos, incluido un paso por RIFF, y presentándose como solista en los escenarios más emblemáticos del país. Su carrera solista comenzó, de hecho, tras aquella salida de RIFF, donde en su paso de 10 meses grabó el emblemático “RIFF VII” junto a Pappo, Vitico y Oscar Moro.

Su paso a la balada tras aquella presencia en la mítica banda del Carpo, y el estallido de popularidad que vivió al adaptar “Wonderful tonight”, de Clapton, determinó que buena parte del público del heavy le diera la espalda. “Te vendiste”, solían gritarle. “Si le doy pelota a lo que me dicen, estaría enfermo, con la cabeza partida en cien mil pedazos”, se ríe, y explica que, según él, no hubo tal “giro”.

“En ‘RIFF VII’ hay un solo tema lento, ‘Elena X’, la única balada de toda la discografía de RIFF. ¿Quién es el autor? ¿Quién lo canta? Papá”, lanza, agrega que “ahí hay una clara muestra de que aún en Riff, con El Carpo adelante, yo hacía esas cosas”, y explica: “Yo creo que no hubo grandes cambios en mi carrera: yo en casa tocaba canciones de Nino Bravo, Joan Manuel Serrat, Creedence, Beatles, Deep Purple... Me gusta Judas Priest, y me gusta también A-ha. Los que son buenos, son buenos”.

“Hoy por hoy hago como siempre he hecho un recorrido por todo eso”, dice sobre el concierto que realizará el sábado, desde las 21, en el Teatro Metro de 4 entre 51 y 53, donde la energía eléctrica y vibrante del rock se mezclará con el tono emocional de las baladas. Un repaso por 45 años de carrera (“yo no estoy contando los años, fue idea de mi productor”, se ríe sobre el concepto del show) que “a la gente le recuerda cosas del pasado: la música tiene ese poder, de llevarte al mismo lugar emocional o energético que cuando escuchaste ese tema por primera vez, décadas atrás”.