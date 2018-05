Ella es tan cargosa: ahora las mañanas sí riman con rock and roll

La banda del Oeste llega el sábado a la Ciudad para mostrar su último material discográfico “La Sangre Buena”

Walter Epíscopo

Con 18 años de carrera y miles de kilómetros de música sobre sus espaldas, Ella Es Tan Cargosa, es de esas bandas que dejan a quien escucha sus letras y melodías, sonando para siempre dentro de su cabeza. Con varios hits que ya están instalados en el inconsciente colectivo del rock nacional en su haber (”Ni siquiera entre tus brazos”, “Llueve”, “En redondel”, “Pretensiones” y “Autorretrato”, entre otras), la banda del Oeste como parte de su gira por todo el país llegará mañana por la noche a nuestra Ciudad para mostrar material de su quinto disco de estudio, “La Sangre Buena”. Este último trabajo que estarán tocando por las diagonales platenses ya tiene dos celebrados cortes de difusión como “Las Mañanas” y “Del Barro al Oro”.

Rodrigo Manigot, cantante y letrista de la banda, habló con este diario sobre lo que el público podrá ver mañana en el local ubicado en 55 esquina 11, a partir de las 21. Con visión urbana y simple de las cosas, sentado en la mesa de un bar reconoce que “Las Mañanas” (primer corte que inundó las radios) es parte de un cambio personal también. “Es una reivindicación de la mañana, como un lugar de lucidez, de mayor potencia física, como un espacio ideal para la creatividad”, comenta, y naturalmente comienza la charla.

- Ya han tocado otras veces, ¿cómo se llevan con la Ciudad?

- Con La Plata nos llevamos como con la mayoría de los grandes centros urbanos del país, de perlas... Quizás no tengamos un público muy numeroso, pero sí muy efusivo. Recuerdo shows muy intensos, al palo, en el ya extinto El Pueblito, junto a los chicos de La Medianera. Shows tremendos!!! Esperamos este sábado extender este romance y ampliarlo a más gente.

- Están en un momento de reestructuración de la banda. Hoy hay un integrante menos, varió eso a la hora de pensar las canciones y tocarlas en vivo?

- Tener a un integrante menos, que encima es uno de los miembros fundadores, una de las dos voces de la banda y, de postre, es mi hermano del alma, obligó a repensar todo. No tanto en el disco, sí en los shows en vivo. En el disco a Mariano lo reemplazó Nano Campolliete, enorme corista de Bersuit. En vivo el reemplazo fue de guitarras. Tocan Juano Romero, o Martín Pomares, o a veces tocó Willy Harrintong de Estelares. El lugar de su voz está vacante, hasta que él decida de una vez o no, su continuidad en la banda. Mientras tanto, me las arreglo solo, con coros de mis compañeros. Es lo que hay...

- Son una banda con canciones reconocibles, que llegan a la gente, de hecho “Las Mañanas” y “Del Barro al Oro”, del último disco ya se instalaron. ¿Qué buscaron en este quinto disco de estudio, por dónde trataron ir?

-En “Polos”, nuestro disco anterior, la búsqueda fue claramente Beatle. Elegimos canciones con melodías, armonías y arreglos que remitieron a los 4 de Liverpool. En este disco abrimos el juego, aunque hay una clara influencia de las canciones de Tom Petty y de los Traveling Wilburys, con un sonido más crudo, que fue lo que buscamos.

- Y el nombre del disco, “La Sangre Buena”, ¿por dónde pasa? ¿Tiene que ver con algún momento del grupo?

- Por supuesto que La Sangre Buena está vinculado al deseo grupal de atravesar una etapa más amable, sin tantos conflictos ni mala sangre. Respecto al título, surgió cuando un amigo cercano salió de una internación muy dura por drogas. Estuvo un año encerrado y lo encontré justo el día anterior a que empezara a trabajar. Me puse en la cabeza de ese chico, esperando el tren y la letra se me vino de un tirón.

- Están permanentemente de gira, ahora les toca en nuestra Ciudad ¿con qué se encontrará el público?

- Los platenses que nos vean el sábado van a asistir a una fiesta, en la que mecharemos nuestras canciones más conocidas con las de nuestro último álbum. Y escucharán a una banda bastante más rockera y cruda en vivo, que en las canciones de la banda que suelen oír por las radios.

Rodrigo se despide amablemente y promete un show intenso para sacudir el sábado a la noche platense junto al Tano Baccega (guitarra), Lucas Kocens (bajo), Pablo Rojas (batería) y como músico invitado Juan Manuel Romero (guitarra), que son sus “cargosos” compañeros de ruta.

