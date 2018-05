Liberaron al “profesor” y ya no podrá cultivar ni procesar aceite de cannabis

Lo dispuso la jueza Marcela Garmendia, después de excarcelarlo por “tenencia simple de estupefacientes”. El hijo de Loza dijo que “no es un narcotraficante que tiene zoológicos o helipuertos. Ayuda a mucha gente”

| Publicado en Edición Impresa

Después de permanecer cinco días detenido, Daniel Loza -“profe” para sus amigos; “profesor botánico” para la Policía- fue excarcelado ayer en la causa que le abrieron por cultivar y preparar aceite de cannabis. Esta madrugada fue liberado de la alcaidía Pettinato, tras una fuerte movilización que protagonizaron, temprano, sus familiares y ONGs como Cultivadores Solidarios Argentina, Cultivo en Familia, Casa Lumpen e Iniciativa Ciudadana. Y volvió a su casa, con “la obligación especial de abstenerse, durante el trámite del proceso, a realizar actividades relacionadas con las sustancias estupefacientes incluidas en la ley 23.737”.

Así lo estableció en su fallo la jueza de Garantías de La Plata Marcela Garmendia, quien dispuso la libertad de Loza al considerar, en principio, que el encuadre legal que le imputó -“tenencia simple de estupefacientes”- es excarcelable y “no hay peligros procesales”, como la posibilidad de una fuga o el entorpecimiento de la investigación.

Valorando también que Loza no tiene antecedentes penales, la magistrada hizo lugar al planteo de la defensoría oficial representada en este caso por el auxiliar letrado Felipe Borzone, y excarceló al “profesor”, que de todas formas seguirá imputado y deberá cumplir con una serie de condiciones, como la ya expuesta.

“Un genio disfrazado de loco”

Loza fue detenido a última hora del jueves en un allanamiento que la Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de La Plata hizo en una casa de 69 entre 2 y 3, con la sospecha de que allí funcionaba “el primer laboratorio clandestino de aceite de cannabis ‘hachís’ en la Provincia”, dijeron los policías.

Según su reporte, secuestraron cinco kilos de marihuana; seis de cogollos (flores de la cannabis); y aceite distribuido en varios frascos, entre otras cosas, por lo que la fiscalía pidió procesarlo por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.

“Lo utiliza en ‘defensa propia’” explicó ayer a este diario Kobunco Loza -hijo de Daniel-; “porque tiene una enfermedad terminal y utiliza este proceso para salvar su vida. Su gran pecado fue salir a compartir esa información, abrir un canal de YouTube. Esto trascendió muchísimo y al tratarse de una sustancia ilegal se confunden y se cruzan ciertas puntas que no deberían”.

A la cabeza de la manifestación que se organizó ayer en la puerta de las fiscalías, Kobunco aclaró que “mi papá está en las antípodas de narcotráfico; lo que está incentivando son las bondades del cannabis y el cultivo para su uso medicinal, ni siquiera recreativo”.

El hombre cuestionó los “vacíos que hay en la Ley” que regula el uso medicinal del aceite de cannabis, que “hoy está sin reglamentar y por eso fue el allanamiento”.

Kobunco describió a su padre como “un laburante cualquiera, que se dedica a arreglar lavarropas y vive casi como un indigente. No tiene helipuertos ni zoológicos, no es un narcotraficante”, sino que es “incontable la cantidad de gente que ayudaba. Empezó haciendo esto para ver si podía curarse, y a medida que iba experimentando y teniendo éxito lo fue compartiendo. Enseñarle a alguien cómo cultivar y procesar el cannabis es ayudar”.

El hijo del “profesor” confirmó que a su casa se acercaban “muchísimas personas”, a quienes “consolaba, ayudaba y daba consejos”.

“Una persona que tiene un simple dolor de muelas no puede concentrarse”, argumentó, “imaginemos a alguien con artritis múltiple deformante, que te tensa a tal punto que no te pueden tocar, no podés abrazar a nadie por el dolor, no podés ir en el auto por una calle empedrada. Mi viejo ayudaba a esa gente”.

Candela, que es coordinadora de Cultivo en Familia la Plata y tiene una hija de 4 años con autismo, ratifica los dichos de Kobunco: “Cultivo hace un año y medio para ella y de manera solidaria para todo aquel que necesite aceite de cannabis. ‘El Profe’ me enseñó todo acerca del cultivo orgánico y este año pude rescatar una planta porque me dijo qué tenía que hacer. La medicina de este año para mi hija se la debo a él, porque pude salvar mi planta. Es una persona fuera de serie, es un genio disfrazado de loco con un corazón de oro”.