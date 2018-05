Otro escándalo en el INCAA: tras denuncias de malversación, gerente se niega a dejar su cargo

“No capitularé”, prometió Bernardo Bergeret, luego de que desde el Instituto afirmaran que había renunciado

La información circulaba desde el 11 de mayo, día en que llegó a las oficinas del INCAA un mail anónimo, desde una casilla con nombre de fantasía (incaacorrupto@gmx.com) detallando gastos de imprenta de parte de la Gerencia Internacional del Instituto de más de 6 millones de pesos en apenas cuatro meses.

El mail incluía boletas donde se detallaban los gastos, todas por debajo de los 500 mil pesos, para evitar así licitaciones, y provocó que el presidente Ralph Haiek, al frente del Instituto luego de que otro escándalo dejara afuera al anterior mandatario, Alejandro Cacetta, por irregularidades financieras en su gestión (en medio de fuertes cuestionamientos a los subsidios que entregaba el Instituto para películas partidarias o que no se realizaban), decidiera congelar todos los gastos y suspender a Bernardo Bergeret Balverde, gerente del área internacional), Alejandro Righini, responsable de las compras de ese área, y Pablo Maggioni, del departamento de Compras, mientras se investigaba el hecho: a Balverde, incluso, Haiek le pidió la renuncia, a pesar de que la Oficina Anticorrupción todavía trabaja para determinar si había relación entre las proveedoras y estos agentes, y dilucidar si los materiales comprados efectivamente fueron entregados o si, como deslizan fuentes del INCAA, se trataba de presupuestos “inflados” para malversar fondos públicos.

En medio de la conmoción, el INCAA comunicó ayer las medidas tomadas, suspensiones, renuncias, desplazamientos y apertura de sumarios que prometen generar discordia.

“El día 11 de mayo de este año comenzó a circular una denuncia anónima, en la que se manifestaba que entre enero y abril del año en curso se habrían malversado fondos del Incaa por $6.487.600 en gastos de imprenta originados en requerimientos de la Gerencia de Relaciones Internacionales, y se adjuntaban quince expedientes con las facturas y un listado de funcionarios y proveedores involucrados”, especificó el comunicado.

En el texto se afirma que “se decidió aceptar las renuncias del gerente de Asuntos Internacionales, Bernardo Bergeret, y del gerente de Administración, Nicolás Yocca; se rescindió el contrato de la abogada Sandra Menichelli; se suspendió a Alejandro Righini de la Coordinación de Internacionales y se apartó a Pablo Maggioni del área de Compras. Asimismo, se puso en conocimiento de estas irregularidades a la Oficina Anticorrupción”: sin embargo, la situación de Bergeret no es clara y promete polémica, ya que el gerente, que lleva 13 años en el cargo y cuenta con una dilatada trayectoria en el cine, le dijo a Clarín que nunca presentó la renuncia y que “parafraseando al Béranger de Ionesco: ‘No capitularé’”.

Bergeret se niega a entregar la renuncia a su cargo: dice que “en ningún momento” presentó su renuncia y que “por ser un empleado de planta permanente, para tal fin debería concluir el sumario y acreditada la culpabilidad que se me atribuye”.

El gerente afirma que todo se trata de “una manipulación mediática” de la conducción del INCAA para desplazarlo de su cargo, en la que primero se informó que lo “cesaban” y luego que “renunció”. “Nada de eso es cierto. Ya vamos viendo quién miente en este tema ahora”, sostuvo.

Además, explicó que tuvo dos reuniones para hablar de este tema con Haiek y que en “ningún momento” le pidió su renuncia. “Tengo 76 años y 50 en la industria del cine, así que no me merezco esta situación, porque no hice nada irregular”, dice. Haiek, en tanto, continúa afirmando que Bergeret sí puso a disposición su renuncia: en un mail le escribió que “si sos el responsable directo de la maniobra no podés seguir siendo el gerente de internacional”. Hoy saldría una resolución aceptando la supuesta renuncia de Bergeret, pero, claro, el gerente parece más cerca de atrincherarse en el cargo que de claudicar...