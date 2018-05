El día que Marco Trungelliti se convirtió en héroe en el polvo de Roland Garros

| Publicado en Edición Impresa

La competición de alto nivel a veces es caprichosa y de vez en cuando genera historias sensacionales como la que realizó ayer Marco Trungelliti. El tenista nacido en Santiago del Estero y afincado en Barcelona buscó su pasaje para entrar en el cuadro principal a través de la “qualy” en la que fue eliminado. Tras regresar de nuevo a su casa y ajeno a lo que sucedía en la competencia parisina fue llamado de urgencia por la organización para suplir una baja de última hora. Con lo justo en la valija, Trungelliti decidió cambiar sus planes de playa por un largo viaje en auto en compañía de su abuela, su pareja y su hermano hacia la capital francesa. Tras más de 10 horas de viaje y sin apenas descansar, aún tuvo tiempo para jugar a primera hora y ganarle al australiano Bernard Tomic 6-4. 5-7. 6-4 y 6-4.

“Vinimos tranquilos tomando café. Para mí no es ninguna proeza”, minimizó la gesta el santiaguino, quien viajó los 1.000 kilómetros que separan a Barcelona de la capital francesa. “Para cualquier argentino que no es de Buenos Aires hacer 1.000 kilómetros es normal”, siguió con absoluta normalidad su diálogo con la prensa tras el triunfo.

“En la lista de lucky loser había quedado bastante lejos. Antes de quedarme acá, me volví a casa. Comí asado como corresponde, tomé un cafecito tranquilo. Íbamos a ir a la playa... “, relató la secuencia de hechos tras dejar París.

Claro que el viaje deja secuelas. Con poco descanso encima y hasta habiendo manejado en un breve lapso del recorrido, la condición física de Trungelliti no era la ideal. Sin embargo, pareció no afectarlo. “Estoy acostumbrado a dormir poco. No iba a venir acá a quejarme”, agregó el santiagueño número 190 del ranking ATP. Fue el hombre del día en París, pero para él fue solo otro partido de tenis.

Por su parte, Diego Schwartzman tuvo un promisorio debut en Roland Garros. El Peque aplastó al local Calvin Hemery por 6-1, 6-3 y 6-1 luego de una hora y 29 minutos de partido. En la segunda ronda, Schwartzman confrontará contra el checo Adam Pavlasek, quien eliminó al bosnio Mirza Basic al superarlo por 6-7 (4), 7-5, 6-2 y 6-2.

En tanto, Federico Delbonis venció a su par brasileño Thomaz Bellucci y así avanzó en el cuadro para enfrentarse al español Pablo Carreño Busta. Tras poco más de dos horas, el oriundo de Azul se impuso por 6-1, 6-3, 3-6 y 6-1. La jornada se tuvo que interrumpir como consecuencia de la lluvia

DEBUTA DEL POTRO

A todo esto, cerca de las 11:45 (hora de nuestro país) estará haciendo su presentación en Roland Garros, Juan Martín Del Potro. El tandilense, que se enfrentará al francés Nicolas Mahut, llega con lo justo tras la lesión muscular que sufrió en Roma; mientras que Leonardo Mayer enfrentará al Julien Benneteau.