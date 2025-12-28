Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: mañana en Diagonal 80 Nº817 y en Raiders Jeans y otros puntos de venta

Policiales

Tragedia en la Ruta 6: un conductor perdió el control al recibir un mate y murió tras un vuelco

Tragedia en la Ruta 6: un conductor perdió el control al recibir un mate y murió tras un vuelco
28 de Diciembre de 2025 | 20:26

Escuchar esta nota

Un fatal accidente de tránsito ocurrió en las últimas horas en la intersección de las rutas 6 y 215, donde un vehículo volcó y provocó la muerte de un hombre.

Según informaron voceros policiales, el accidente fue notificado al personal del Subcomando Oeste a través un alerta radial. Allí, los efectivos constataron el vuelco de una Renault Duster color blanca a la vera de la ruta. Al arribar, los efectivos encontraron a una mujer que ya había logrado salir del rodado por sus propios medios.

La mujer, una jubilada de 65 años, relató que viajaban desde Monte Grande con destino a la Costa Atlántica. Al relatar el hecho, indicó que le había ofrecido un mate a su esposo, el conductor perdió el control del vehículo, despistó y se produjo el vuelco.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos de Abasto y una ambulancia de la UPA, quien constató el fallecimiento de Rogelio Medina, un jubilado del SPB de 68 años. En tanto, la mujer fue asistida en el lugar y no requirió traslado a un centro de salud.

Por disposición del agente fiscal interviniente, se solicitaron peritos y el traslado del cuerpo, mientras se llevan adelante las actuaciones correspondientes para determinar con precisión las circunstancias del siniestro.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Christian Petersen trasladado a Buenos Aires: el parte médico del hospital Alemán

Tragedia en la Ruta 3: quien era la pareja de Berisso que murió en el terrible choque

Casaquintas en La Plata: todo en dólares pero en fracciones para “gasoleros”

"Es hippie ella”: Susana Giménez, molesta y decepcionada con su nieta por el gesto en Navidad

Clausuraron el muñeco de Avatar y prohíben nuevos despliegues 

¿Buscás trabajo en La Plata? Consultá las ofertas de empleo de esta semana en EL DIA

VIDEO. Mundo Peluche: el local que arregla ositos gratis y es furor en La Plata
+ Leidas

Qué cambiaría en la educación si avanza la Ley de Libertad Educativa

Ella pedía en la calle, él era adicto y juntos escribieron una historia distinta

Contra viento y marea, un médico platense unió a nado las Malvinas

A quiénes beneficia la ley para sacar los dólares del colchón

Las disputas sin saldar que proyectan sombras sobre el lanzamiento de Kicillof

Muñecos: en 31 y 40 desafío a una clausura

El Lobo busca un delantero y se asegura a Torres

Año de transición para Estudiantes de La Plata: tendrá bajas, pero también nuevos jugadores
Últimas noticias de Policiales

Un incendio afectó extensos terrenos en Olmos y activó un operativo de emergencia

FOTOS Y VIDEO | Con mariposas y dibujos: el homenaje a Kim junto al capibara gigante creado por Drako

Un robo, un jubilado muerto y la pista de las “viudas negras” en La Plata

Incendio generó alarma en un barrio de La Plata
Información General
Un auto de colección valuado en 180 mil dólares chocó en Panamericana y quedó destruido
Día de los Santos Inocentes: por qué se celebra el 28 de diciembre y cuál es su trágico origen
El diluvio inesperado que colapsó parte del AMBA ¿puede repetirse en La Plata?
Problemas en la pista de Aeroparque: decenas de vuelos afectados y desviados en el país
En 48 cuotas: cómo es el plan de Banco Provincia para comprar motos directo en la concesionaria
Espectáculos
Polémica y sanción por el video de la hija del Polaco al volante
David Kavlin sufrió dos infartos y un paro cardíaco camino al hospital: fue operado de urgencia
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
Adiós al "Chiqui" Pereyra: el tango pierde a una voz de oro tras un trágico accidente
Murió Brigitte Bardot: adiós a la mítica actriz y ferviente defensora de animales
Deportes
El tenista Cameron Norrie sorprendió con una cadena de Estudiantes tras su paso por Argentina
La Navidad Pincha de los hinchas de Estudiantes en City Bell: sorpresas, regalos y juegos
Alan Lescano y un insólito momento con sus excompañeros de Gimnasia antes de casarse en Gonnet
Año de transición para Estudiantes de La Plata: tendrá bajas, pero también nuevos jugadores
La agenda deportiva del domingo avanza con actividad internacional: partidos, horarios y TV
La Ciudad
Alak reinauguró la Plaza Nuestra Señora de Copacabana en Tolosa
En fotos y videos | Uno por uno, los muñecos que despiden el año en La Plata
La Comuna y la Provincia entregaron equipamiento para 29 escuelas de la Ciudad
Alak participó de la consagración del altar en la Parroquia San Antonio de Padua
FOTOS Y VIDEO | Con mariposas y dibujos: el homenaje a Kim junto al capibara gigante creado por Drako

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla