Tragedia en la Ruta 6: un conductor perdió el control al recibir un mate y murió tras un vuelco

Un fatal accidente de tránsito ocurrió en las últimas horas en la intersección de las rutas 6 y 215, donde un vehículo volcó y provocó la muerte de un hombre.

Según informaron voceros policiales, el accidente fue notificado al personal del Subcomando Oeste a través un alerta radial. Allí, los efectivos constataron el vuelco de una Renault Duster color blanca a la vera de la ruta. Al arribar, los efectivos encontraron a una mujer que ya había logrado salir del rodado por sus propios medios.

La mujer, una jubilada de 65 años, relató que viajaban desde Monte Grande con destino a la Costa Atlántica. Al relatar el hecho, indicó que le había ofrecido un mate a su esposo, el conductor perdió el control del vehículo, despistó y se produjo el vuelco.

En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos de Abasto y una ambulancia de la UPA, quien constató el fallecimiento de Rogelio Medina, un jubilado del SPB de 68 años. En tanto, la mujer fue asistida en el lugar y no requirió traslado a un centro de salud.

Por disposición del agente fiscal interviniente, se solicitaron peritos y el traslado del cuerpo, mientras se llevan adelante las actuaciones correspondientes para determinar con precisión las circunstancias del siniestro.