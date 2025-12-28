En fotos y videos | Uno por uno, los muñecos que despiden el año en La Plata

Trágico vuelco en Ruta 6: un conductor perdió la vida y su pareja resultó herida
A pocos días de terminar el 2025, en La Plata ya se vive el clima de Fin de Año y, de a poco, los muñecos van copando los espacios públicos. Para recibir al 2026 hay 22 momos habilitados en toda la región.
Según informó la Municipalidad, el listado es el siguiente:
1) 72 y 152, Los Hornos, Escuelita del Chavo del 8
2) 72 y 13, El Mundo de Mario Bros
3) 31 y 40, Avatar Corazón de Pandora
4) 31 entre 41 y 42, Avatar: El mundo de Pandora
5) 50 y 16, Villa Elisa, Wall-E
6) 19 y 527, Brainrot
7) 485 y 134, Tom y Jerry
8) 132 y 45 Raromagedon
9) 485 y 19, Gonnet, Los Mezclas- Pikachu
10) 11 y 32, Los Brainrots Italianos.
11). 121 y 36, Freddy vs Jason
12) 142 y 67, Rick de Rick y Morty
13) 139 bis y 477, Tun Tun y Tralalero (Colinas del Sol)
14) 72 entre 16 y 17, Drako
15) 502 y 13, Gracias Rosa
16) 137 y 52, El mejor Stitch
17) 139 y 492, Escandalosos
18) 14 entre 467 y 466, Cruelandia
19) 13 y 522, Muñeco Rock
20) 10 y 71, Alberto Bassi Love
21) 44 y 140, La Abeja
22) 526 y 17, La Bubu Momo
Siete décadas de historia platense se enfrentan hoy a un decreto. La decisión del Ejecutivo local de "limpiar" el centro de la ciudad de las tradicionales quemas de fin de año ha tocado una fibra sensible en la identidad de las diagonales.
Para las agrupaciones de realizadores, el pedido de trasladar los momos a la Circunvalación no es solo un problema de fletes, sino un desconocimiento total del entramado social que sostiene la tradición: el muñeco nace, se construye y arde en su propia esquina.
En su descargo, los hacedores de estas obras efímeras remarcaron que el anuncio llegó a destiempo y sin ofrecer soluciones reales de transporte o asistencia técnica.
"No se puede reemplazar la esquina por un espacio genérico", sentenciaron, alertando que la medida condena al olvido a miles de familias que históricamente celebran en la puerta de sus casas. En este marco, los muñequeros exigen una mesa de diálogo urgente para evitar que, este año, la llama de la tradición se extinga por una decisión administrativa.
