"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes: mañana en Diagonal 80 Nº817 y en Raiders Jeans y otros puntos de venta

_tituloFoto
La Ciudad

En fotos y videos | Uno por uno, los muñecos que despiden el año en La Plata

En fotos y videos | Uno por uno, los muñecos que despiden el año en La Plata

72 y 13, El Mundo de Mario Bros

28 de Diciembre de 2025 | 19:48

Escuchar esta nota

A pocos días de terminar el 2025, en La Plata ya se vive el clima de Fin de Año y, de a poco, los muñecos van copando los espacios públicos. Para recibir al 2026 hay 22 momos habilitados en toda la región. 

Según informó la Municipalidad, el listado es el siguiente: 

1) 72 y 152, Los Hornos, Escuelita del Chavo del 8

2) 72 y 13, El Mundo de Mario Bros

3) 31 y 40, Avatar Corazón de Pandora

4) 31 entre 41 y 42, Avatar: El mundo de Pandora

5) 50 y 16, Villa Elisa, Wall-E

6) 19 y 527, Brainrot

7) 485 y 134, Tom y Jerry

8) 132 y 45 Raromagedon

9) 485 y 19, Gonnet, Los Mezclas- Pikachu

10) 11 y 32, Los Brainrots Italianos.

11). 121 y 36, Freddy vs Jason

12) 142 y 67, Rick de Rick y Morty

13) 139 bis y 477, Tun Tun y Tralalero (Colinas del Sol)

14) 72 entre 16 y 17, Drako

15) 502 y 13, Gracias Rosa

16) 137 y 52, El mejor Stitch

17) 139 y 492, Escandalosos

18) 14 entre 467 y 466, Cruelandia

19) 13 y 522, Muñeco Rock

20) 10 y 71, Alberto Bassi Love

21) 44 y 140, La Abeja

22) 526 y 17, La Bubu Momo

Una tradición con tensiones y redefiniciones

Siete décadas de historia platense se enfrentan hoy a un decreto. La decisión del Ejecutivo local de "limpiar" el centro de la ciudad de las tradicionales quemas de fin de año ha tocado una fibra sensible en la identidad de las diagonales. 

Para las agrupaciones de realizadores, el pedido de trasladar los momos a la Circunvalación no es solo un problema de fletes, sino un desconocimiento total del entramado social que sostiene la tradición: el muñeco nace, se construye y arde en su propia esquina.

En su descargo, los hacedores de estas obras efímeras remarcaron que el anuncio llegó a destiempo y sin ofrecer soluciones reales de transporte o asistencia técnica. 

"No se puede reemplazar la esquina por un espacio genérico", sentenciaron, alertando que la medida condena al olvido a miles de familias que históricamente celebran en la puerta de sus casas. En este marco, los muñequeros exigen una mesa de diálogo urgente para evitar que, este año, la llama de la tradición se extinga por una decisión administrativa.

 

Multimedia

38 y 22

82 entre 17 y 18, 99 Noches en el Bosque

82 entre 17 y 18, 99 Noches en el Bosque

72 entre 16 y 17, Drako

72 entre 16 y 17, Drako

152 bis entre 72 y 73, Monster Inc.

Remedios de Escalada y Echeverría (Ensenada)

Remedios de Escalada y Echeverría (Ensenada)

72 y 13, El Mundo de Mario Bros

31 entre 41 y 42, Avatar: El mundo de Pandora

72 entre 16 y 17, Drako

31 entre 41 y 42, Avatar: El mundo de Pandora

19 y 527, Brainrot

31 entre 41 y 42, Avatar: El mundo de Pandora

72 entre 16 y 17, Drako

