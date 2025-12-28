El tenista Cameron Norrie sorprendió con una cadena de Estudiantes tras su paso por Argentina

Durante su estadía en la Argentina, el tenista británico Cameron Norrie vivió una experiencia que fue más allá de lo deportivo. El actual jugador del circuito ATP pasó varias semanas en el país, aprovechó para conocer la cultura local y desarrolló un inesperado vínculo con Estudiantes.

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, el británico Nº 27 del mundo, destacó: "Dos semanas pasaron volando fue un placer compartir la pasión con los locales continuamos con la misma energía en el nuevo año. gracias a todos por hacernos sentir como en casa aquí". En su publicacion, Norrie recopiló diferentes momentos de su paso por Argentina, entre los que se encontró una cadena con el escudo de Estudiantes.

La imagen de la cadena no pasó desapercibida y los hinchas del Pincha no tardaron en alentarlo con comentarios en su posteo: "Norrie sabe. Aguante Argentina y Estudiantes", "Vamos Estudiantes carajo", "Vamos Pincha!!!! Ya te quería antes, ahora te adoro Cam!!!" y "Felicitaciones Cameron por hacerte hincha de Estudiantes, somos campeones otra vez!!!", entre otros.

como preparación para el Abierto de Australia, reunirá a figuras internacionales y a las principales promesas de la región.. Tal como indica su nombre, servirá del 16 al 20 de diciembre en el Buenos Aires Lawn Tennis Club de Palermo, que se jugó cita de lujo en el cierre del añoEl certamen fue una El tenista fue una de las principales atracciones del Road to Australia que se disputó en Buenos Aires.