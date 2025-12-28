Un incendio afectó extensos terrenos en Olmos y activó un operativo de emergencia

Trágico vuelco en Ruta 6: un conductor perdió la vida y su pareja resultó herida
Trágico vuelco en Ruta 6: un conductor perdió la vida y su pareja resultó herida
Un incendio de gran extensión se desató este domingo en una zona de características semi rurales del partido de La Plata y encendió la alerta de las autoridades locales. El avance de las llamas sobre amplios sectores de pastizales generó inquietud, especialmente ante la posibilidad de que el hecho haya sido provocado de manera deliberada.
El episodio ocurrió en el área comprendida por las calles 167 y 52, en la localidad de Lisandro Olmos, donde el fuego se propagó rápidamente y obligó a desplegar un operativo de emergencia. Tras el aviso recibido, los equipos de intervención se movilizaron para evitar que el siniestro se extendiera hacia sectores habitados.
En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos voluntarios de Olmos y Los Hornos, junto con personal municipal de seguridad, quienes coordinaron las tareas de control durante varias horas. Finalmente, lograron sofocar por completo los focos activos y evitar mayores consecuencias.
Una vez finalizadas las labores, se confirmó que no hubo personas lesionadas ni viviendas afectadas. Sin embargo, se inició una evaluación para determinar el impacto ambiental causado por el incendio en los terrenos alcanzados por las llamas.
En paralelo, las autoridades avanzan con las pericias para establecer cómo se originó el fuego. Entre las hipótesis que se analizan figura la posibilidad de una quema intencional vinculada a eventuales intentos de ocupación ilegal de tierras, una preocupación recurrente en zonas con características similares dentro del distrito.
