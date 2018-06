Echegaray, Cristóbal López y De Sousa a juicio por evasión fiscal

El juez federal Julián Ercolini envió hoy a juicio oral al ex titular de la AFIP durante el kirchnerismo, Ricardo Echegaray, y a los detenidos dueños del grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa, por el no pago de 8.000 millones de pesos de impuestos de su petrolera Oil Combustibles entre 2013 y 2015.

Echegaray, López y De Sousa serán juzgados por "administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública" por un Tribunal Oral que se sorteará en los próximos días, en un trámite para el que la defensa de los empresarios pidió estar presente junto a un perito informático, según se desprende de la resolución firmada por el magistrado.

Ercolini aludió a la "necesidad imperiosa de que se desarrolle el juicio oral y público, en el que se debatirá con más amplitud la prueba colectada, y producirá el cierre definitivo de la pesquisa que se llevó adelante durante la instrucción".

López y De Sousa están presos desde el 27 de abril pasado luego que la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, revocó un fallo que los había favorecido con la excarcelación firmado por un tribunal intermedio, la sala I de la Cámara Federal porteña.

Ercolini los procesó con prisión preventiva el 19 de diciembre pasado y estuvieron encarcelados hasta el 16 de marzo, cuando se firmó el fallo de los ahora ex camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero, que les permitió recuperar la libertad por 40 días.

Echegaray, por su parte, está procesado como autor de la maniobra sin prisión preventiva por haber beneficiado de manera irregular desde la AFIP con planes de pago a Oil Combustibles, que le permitieron no cumplir sus obligaciones en el pago del impuesto a los combustibles líquidos -retenido de manera directa a los clientes de la petrolera- y con ese dinero, según la acusación, se financió el crecimiento de otras empresas del grupo, sobre todo las vinculadas a medios de comunicación.

López y De Sousa quedaron procesados como partícipes necesarios pero fueron encarcelados porque el juez entendió que intentaron insolventarse de manera fraudulenta mediante un irregular proceso de venta de la petrolera. Todos tienen sus bienes embargados por 17.042.509.692 pesos, sus cuentas bancarias congeladas e inmovilizadas y sus cajas de seguridad franjadas por orden judicial.

A Echegaray se le atribuyó "haber otorgado de manera irregular y en forma consistente, sistemática y deliberada, mediante la inobservancia de los deberes inherentes a su cargo, planes de pago -especiales y generales- a Oil Combustibles SA -de la cual eran sus responsables López y De Sousa- por el impuesto sobre los combustibles líquidos y gas natural", recordó el juez en el auto de elevación a juicio

Al enviar al ex titular del organismo recaudador estatal a juicio oral, el juez Ercolini rechazó un pedido de sobreseimiento hecho por su defensa. La maniobra posibilitó que Oil Combustibles, que estaba inscripta en la Agencia 11 de Palermo de la AFIP en vez de ser tratada dentro del grupo de grandes contribuyentes, "no pagara el impuesto mencionado en tiempo y forma; y utilizara indebidamente y en su propio beneficio ese dinero para capitalizar a las demás sociedades del grupo económico al que pertenecía -Indalo- a través de diversos mutuos", agregó la resolución.

Una vez que resulte sorteado el Tribunal Oral que hará el juicio, los dos detenidos en la causa podrán intentar obtener la excarcelación en esa instancia, ya que sus situaciones pasarán a depender de esos magistrados.

Echegaray ya fue enviado a juicio oral en otra causa penal, por supuesta instigación de falsa denuncia contra el ex diputado nacional y ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay. López y De Sousa, por su parte, están procesados en otra causa vinculada a hechos de corrupción en el kirchnerismo aún no enviada a juicio, que es Los Sauces.

En Los Sauces también está acusada la ex presidenta Cristina Kirchner y se investigan delitos como lavado de activos y cohecho a través de falsos alquileres de propiedades de esa sociedades de su familia a empresarios beneficiarios de contratos y obra pública.