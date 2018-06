Otro frente de tormenta en educación por fuertes cambios en equipos de orientación

En vez de conformar un equipo (ex gabinete psicopedagógico) por escuela, se decidió que atiendan todo el distrito

| Publicado en Edición Impresa

La ley provincial de Educación 13.688 del 2007, en su artículo 43 dice que el área de “psicología comunitaria y pedagogía social” tiene entre sus objetivos y funciones “conformar equipos de orientación escolar (EOE o ex gabinetes psicopedagógicos) en todos los establecimientos educativos”. El gobierno bonaerense reconoce que hay una fuerte deuda en ese sentido, pero para compensarla decidió que los integrantes de los EOE que desde hace años funcionan en escuelas determinadas ahora sean agentes de todo el distrito en el que trabajen.

Lo hizo a través de la resolución 1.736 del 19 de junio último, que ya entró en vigencia. Y estallaron los gremios docentes. Y también numerosas comunidades educativas. Hablan, sin rodeos, de “la profundización del ajuste en educación, porque en vez de crear los cargos faltantes (en cada escuela) distribuyen los existentes en todo el distrito y en todos los niveles”.

“Hay que aprovechar los recursos de la mejor manera posible. No se van a bajar cargos ni salarios, se trata de una organización distinta con el objetivo de mejorar la cobertura”, dijeron a este diario altas fuentes de Educación.

¿El camino no sería armar EOE en todos los colegios?, se les preguntó. “Ante un alto nivel de necesidad, debemos tomar decisiones rápidas. En tanto, de acá a fin de año haremos un diagnóstico general de la situación”, respondieron.

Según el gobierno, el nivel inicial tiene una cobertura del 20% y pretenden llevarla al 50% con los EOE de Distrito. Primaria tiene un 60% que piensan llevar al 100% y secundaria otro 60% de cobertura que aspiran a subir al 80%.

“Hay 13 mil integrantes de equipos de orientación” para toda la población escolar bonaerense, indicaron.

“Se pierde el vínculo”

Una orientadora de aprendizaje de una escuela primaria del interior bonaerense, que prefirió mantener su nombre en reserva, contó que “todos los integrantes de EOE ya figuramos en el ABC (el portal de la dirección general de Cultura y Educación) como agentes distritales. Por ahora, algunos seguimos en sede (en el colegio), pero muchos ya pasaron a atender dos o tres escuelas”.

“Lo más complejo, e importante a la vez, es establecer un vínculo con el niño y con la familia. Generar confianza. Eso lleva tiempo. Y cuando se logra, la familia comienza a contar cosas, a veces muy duras, pero que ayudan muchísimo a trabajar con el niño. Con este nuevo esquema, generar ese vínculo y esa confianza será prácticamente imposible”, aseguró.

Contó que “hay chicos de 2º grado que aún están con las vocales. No tienen ayuda en su casa porque provienen de hogares muy vulnerables. Y en el aula, la señorita no puede brindarles la atención debida porque está desbordada de alumnos. Así, se arman equipos de trabajo con pocos chicos que sólo tienen este espacio conmigo o con una compañera para mejorar en su aprendizaje. Ahora no sé qué va a pasar”, lamentó.

La ley de educación dice que todas las escuelas deben tener un equipo de orientación

Después se refirió a los secundarios, los más afectados junto con los niños de jardín de infantes por la falta de conformación de EOE. “Es muy difícil entablar relación con un adolescente, lograr su confianza, ayudarlo. Pero con tiempo se logra. Hasta terminan llamando a la orientadora por el nombre. ¿Qué va a pasar si llega alguien de afuera, alguien que nunca vio? Va a pensar ‘quién sos vos para venir a decirme qué hacer’”, imaginó la profesional, para remarcar una vez más que “este cambio se va a sentir mucho en las escuelas” y aseverar que “todavía no tuvimos ninguna reunión y ya se empezó a aplicar la resolución”.

Las fuentes oficiales hicieron hincapié, por su lado, en que “existen 200 equipos excedentes”. ¿Qué es eso? “Cuando se conformaron las secundarias de seis años, se unieron secundarias básicas que tenían equipo de orientación y escuelas medias que también contaban con uno, por lo que ahora tienen dos. Además, en líneas generales, se fue conformando un panorama muy poco equitativo, donde una escuela tiene equipo mientras que otra que está a unas cuadras no lo tiene”.

“Desmantelamiento”

La pregunta sigue siendo porqué en vez de cumplir la ley y conformar un EOE por escuela se forman equipos distritales con los mismos recursos humanos (al menos por ahora).

“Están desmantelando el sistema. Esto tiene un único nombre: ajuste. Digan lo que digan, es así, lo vemos a diario y lo están profundizando”, afirmó la secretaria general adjunta del Suteba, María Laura Torre.

“Los EOE son parte fundamental de la comunidad escolar. Y donde están, los padres notan la diferencia, y mucho. Con trabajadores sociales, licenciados en ciencias de la educación, psicólogos o psicopedagogos y hasta médicos en algunos casos, son los que se ocupan desde todo lo que se suele englobar en la expresión ‘violencia escolar’ hasta ir a las casas de los chicos que faltan mucho. Se trata de un retroceso inédito”, calificó Torre, quien puso el ejemplo de la Escuela Primaria 32 de Gregorio de Laferrere, en La Matanza, de la que es directora (con licencia gremial): “Participan de la planificación con los directivos y las maestras, con quienes tienen una estrecha relación. Se ocupan del ausentismo, de casos de violencia familiar, de gestionar las becas, de ayudar a los chicos que tienen problemas de aprendizaje. Para las escuelas son una pieza clave. Pero el gobierno lanza esta resolución sin avisar siquiera a todos los inspectores de Psicología. En vez de invertir en conformar los equipos que faltan, sacan a los que están funcionando para que actúen como bomberos ante casos problemáticos que vayan apareciendo en distintos colegios”, enfatizó.

La Feb, Udocba, Amet y Suteba están haciendo circular un petitorio pidiendo la derogación de la resolución 1.736/18. Y el jueves 28 marcharán a la sede de la cartera educativa, en 13, 56 y 57, para rechazar la medida.