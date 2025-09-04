Milei viajó a Estados Unidos en una visita fugaz: reunión con empresarios e inversionistas

El presidente Javier Milei inició anoche su viaje oficial a Estados Unidos, donde mantendrá una intensa agenda cargada de reuniones políticas, empresariales y de divulgación científica en la ciudad de Los Angeles.

El mandatario partió a las 23hs. en un vuelo con destino a la costa oeste norteamericana, con una escala técnica prevista en Lima. Su arribo a Los Angeles está programado para hoy a las 13 (hora argentina), tras lo cual se trasladará a su lugar de alojamiento.

En esta ocasión lo acompaña el ministro de Economía Luis Caputo, mientras que su hermana Karina, quien lo acompañó a todos los viajes que el jefe de Estado realizó a Estados Unidos y a la mayoría en el exterior, se bajó a último momento, en medio del escándalo por el presunto pago de coimas que la tiene en el centro de la polémica.

Según la agenda oficial, a las 17:30 Milei compartirá un almuerzo con Noel del Castro, ingeniera biomédica y máster en Ingeniería Aeroespacial en Estados Unidos y con posibilidades de convertirse en la primera astronauta argentina.

Más tarde, a las 20:30, se reunirá con el presidente del Instituto Milken, Michael Milken, quien el año pasado le entregó un premio por las reformas impulsadas por el Gobierno.

A las 21:15, el jefe de Estado, junto al ministro de Economía Luis Caputo y el embajador en Washington, Alejandro Oxenford, quien viajó desde Wahsington. mantendrá un encuentro con un grupo de líderes empresariales y de inversión. Este encuentro iba a tener lugar en la casa de Milken en California, pero debido al interés que generó, según fuentes oficiales, se decidió realizarlo en un hotel.

La jornada continuará con una reunión a las 23hs. con el vicepresidente de Chevron, Mark Nelson, y media hora más tarde con el empresario de origen argentino Andy Kleinman.

Mañana, el Presidente y su comitiva emprenderán el regreso hacia la Argentina, con llegada prevista al Aeropuerto de Ezeiza el sábado 6 a las 4hs. de la madrugada.