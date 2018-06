Convocatoria urgente a la CGT para evitar una huelga general la semana próxima

Se da en medio de la amenaza del gremio que conducen los Moyano de parar los camiones el próximo jueves 14

| Publicado en Edición Impresa

Juan Carlos Schmid, uno de los triunviros de la CGT, reveló ayer que la cúpula de la central obrera fue convocada de urgencia por el Gobierno de Mauricio Macri.

El encuentro, del que participarán el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, se realizará hoy a las 11 en la Casa Rosada.

El anuncio de la reunión ocurrió después que el líder de la Federación de Choferes de Camiones, Hugo Moyano, amenazó ayer con una huelga nacional para el próximo jueves 14 de junio en rechazo al 15 % de aumento salarial que ofrecieron las cámaras empresarias del transporte.

Schmid confirmó el encuentro a la salida de una reunión de la mesa chica de la CGT, donde analizaron los pasos a seguir y la posibilidad de convocar a un paro general para la semana próxima.

“NO DIGAN QUE NO HEMOS AVISADO”

“El martes tenemos al audiencia con Fadeeac, si no tenemos una respuesta que sea favorable, que no se pierda el poder adquisitivo del salario, hacemos un paro nacional. No digan que no lo hemos avisado”, anunció Moyano en un acto de Camioneros realizado ayer en la Ruta Nacional 3.

La propuesta no tiene vinculación con el paro general que promueve la CGT, pero podría coincidir en la fecha.

“No queremos perjudicar a nadie, pero no vamos a aceptar que nos perjudiquen. Esta medida se tomó para hacerles entender la responsabilidad que tiene el sector camionero”, dijo Hugo Moyano desde la ruta,

“No vamos a aceptar otro porcentaje que no sea el que corresponda y que hagan lo que quieran. Que nos sigan presionando con algunos medios de comunicación, con idiotas útiles que nos atacan y critican permanentemente; que traten de atacarnos con los medios de la Justicia y esos inventos para justificar las denuncias que han hecho. Si tomamos los que no has denuncias ni vale la pena mencionarlos”, sostuvo.

“El Gobierno presiona también al sector empresarios del transporte de carga para que no den más que el aumento que ellos han determinado. No saben qué hacer, nos mandaron 1.500 gendarmes y 800 policías, ¿Para qué los mandan si somos trabajadores que queremos la paz y el trabajo? arengó.

Desde temprano, la movilización de los llamados “autoconvocados” se mezcló con los camioneros de Moyano que viajaba rumbo a Ezeiza, donde su jefe dio un encendido discurso contra el techo paritario y reiteró su pedido de 27% de incremento salarial.

Por las protestas, se encontraban colapsados los accesos a la ciudad de Buenos Aires, y el tránsito de la ciudad se volvió un verdadero caos cerca del mediodía.