Wanda real: las fotos al natural de la mujer de Icardi causan furor

La mediática, que cuida todo lo que sube a las redes, fue blanco de burla y críticas por imágenes que la muestran sin photoshop

Wanda Nara tiene 31 años y es madre de cinco hijos. Más allá de las opiniones que haya en torno a su belleza física, tiene el cuerpo de una mujer con esas características, con algo de celulitis y estrías. A nadie le llamaría la atención verla en una playa argentina como se la vio en Ibiza junto a Mauro Icardi.

Las fotos revolucionaron las redes, con comentarios de todo tipo y color. Sin embargo hubo una crítica que se destacó: Clarisa Abreu.

Se trata de la hermana del recordado delantero uruguayo y de una ex participante de “GH” 2012, que le valió una fama bastante breve.

Clarisa preparó un posteo para Twitter y, además, Instagram Stories, a los pocos minutos de que Wanda subió su álbum de pareja junto al delantero argentino.

En sus posteos, ella se permitió bromear sobre el aspecto de la hermana de Zaira Nara. El hilo de sus chistes tuvo que ver con comparar las fotos de producciones especiales de Nara, con las de ella saliendo del mar.

“Yendo al boliche” y “volviendo del boliche”, escribió Abreu, primero con una imagen donde se la ve espléndida. El mismo chiste lo repitió marcando la diferencia entre ver a la rubia “con” o “sin lentes”.

A Clarisa la cuestionaron muchas seguidoras, por ejemplo una que le marcó “tiene cinco pibes, botona. Ojalá yo esté así cuando tenga uno o dos”.

Pero la hermana del ex delantero de San Lorenzo y River intentó justificarse: “Ese no es el problema. Es más que entendible que después de tener un millón de pibes la mina esté así. El problema es lo que vende. Y que no se acepte como es”.

“Hermosa mujer @wandaicardi ... auténtica... madre de 5 hermosos hijos... dejemos de exigirnos tanto ... somos mujeres reales...”, fue lo que tuiteó Paula Chaves.

Otra que reflexionó al respecto fue Érica García: “Lo más raro de todo son los comentarios que son buenos con Wanda Nara porque es ‘madre de 5 hijos’, o porque su marido es lindo, o porque tiene plata. Y si no tuviera, ¿eso no podría sacarse esas fotos?”.