Sorpresivo blindaje policial en la Catedral por una movida para “renunciar” a la Iglesia

Las escalinatas estuvieron dominadas por los efectivos policiales. Encima la zona estuvo alterada por distintas protestas

| Publicado en Edición Impresa

Un sorpresivo blindaje policial se vio ayer en las puertas de la Catedral platense. El operativo coincidió con una movida que realizó un pequeño grupo de integrantes del nucleamiento Apostasía Colectiva La Plata, para promover la renuncia a la Iglesia Católica.

La movida se desarrolló sobre la vereda del Arzobispado de La Plata y generó también la reacción de la comunidad armenia en la Ciudad para proteger el monumento que está en 14 y 53.

A media mañana se pudo observar la presencia de decenas de policías que custodiaban la zona de la Catedral, que ya estaba alterada por una protesta de alumnos del Normal 1 por el estado edilicio del histórico establecimiento educativo.

Cerca de las 11 apareció un grupo de entre 15 y 20 personas que entregaron folletos a los vecinos que pasaban por la vereda del Arzobispado, ubicado en 14 entre 53 y 54.

El texto que entregaron a los vecinos incluyó cartas para renunciar a la Iglesia Católica, un trámite que se inicia en el Arzobispado y culmina en la parroquia donde la gente se bautizó para dar de baja a ese acto y renunciar, según explicaron en el grupo Apostasía Colectiva.

La movida, que fue menor a la que se pensaba en un principio, había sido precedida por fuertes palabras del sacerdote Luis Moisés Jardín, que instó a “salir a defender la Catedral” platense y dijo que “hay que defender a las iglesias con la vida”. A su vez, descalificó al colectivo de mujeres nucleado en Apostasía Colectiva La Plata y al gobierno de Mauricio Macri.

Soledad, una de las impulsoras de la movida en las puertas del Arzobispado, dijo: “Decidimos no figurar más en los registros de la Iglesia. Somos los bautizados, no por decisión propia y de muy pequeños, que de grandes entendemos que la Iglesia no nos representa y pedimos que se nos saque de los registros”. Y aclaró que la protesta se enmarca en otros pedidos como “la separación de la Iglesia y el Estado y la postura sobre la despenalización del aborto”.

BLINDAJE A LA CATEDRAL

Pero el dato más llamativo de la mañana de ayer fue el “blindaje” que hicieron de la Catedral con una custodia integrada por decenas de efectivos.

Quienes pasaban por la zona clavaban sus ojos en las escalinatas, porque la postal atípica generó numerosos comentarios.

No se registraron incidentes, y la movida realizada en el Arzobispado y en la vereda del templo mayor platense fue pacífica.

Algunos vecinos que pasaron por la plaza Moreno pensaron que el operativo había sido organizado por la protesta de los alumnos del Normal 1, pero finalmente se comprobó que fue ante la anticipada movida de quienes quieren renunciar a la Iglesia.

DÍA CAÓTICO

En la zona confluyeron ayer distintas protestas que generaron caos vial en las inmediaciones a la plaza Moreno. Por caso, un nutrido grupo de organizaciones sociales que realizaba un corte frente a la Municipalidad para pedir puestos de trabajo, asistencia para afectados por las inundaciones y aumento para quienes perciben planes sociales.