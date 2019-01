Un ovejero belga Malinois entrenado le arruinó las vacaciones a un platense

Mientras la policía revisaba los papeles del Ford Fiesta Ghetto, el perro marcaba el guardabarros. Encontraron marihuana en el motor

Lo que para Ghetto fue un juego, para un platense que planeaba pasar unos días en la Costa se convirtió en un verdadero contratiempo. Ghetto es un perro de la raza ovejero belga Malinois entrenado para detectar estupefacientes y en un operativo de rutina descubrió ayer una bolsita con marihuana escondida en el auto del vecino de nuestra Ciudad.

La cantidad secuestrada permite suponer que era para consumo y no para venta, de modo que se le abrió una causa, le secuestraron la sustancia y quedó libre, eso si, después de un buen rato.

El incidente sucedió durante un control vehicular que se hacía en el marco del Operativo Sol 2018/19, justo en el acceso a la ciudad de Mar del Plata.

En el kilómetro 400 de la Autovía 2 estaba el personal del Destacamento de Seguridad Vial de Camet que verificaba la documentación y el estado general de los vehículos que circulaban por ahí, acompañados por otros agentes y la Unidad Cinotécnica del Ministerio de Seguridad bonaerense, cuyo protagonista principal era, justamente, Ghetto, quien entró en acción apenas después de que los policías detuvieron la marcha de una automóvil Ford Fiesta.

Mientras controlaban los papeles del coche y los de su ocupante, el guía del ovejero marrón y negro lo hizo inspeccionar el auto desde afuera, advirtiendo que Ghetto marcaba con insistencia un sector del guardabarros.

Decidieron registrar la carrocería con mayor detenimiento y fue entonces que en el sector del motor, cerca de la toma de aire, encontraron una bolsa que contenía en su interior marihuana.

Aunque no hubo precisiones sobre la cantidad, fuentes oficiales confirmaron a este diario que el pesaje de la sustancia sería compatible con el consumo y no con la presunción de comercialización, no obstante lo cual requisaron el interior del vehículo y encontraron una réplica de una pistola 9 milímetros.

El joven platense de 23 años fue demorado mientras se abría una causa bajo la instrucción de la UFI Temática de Estupefacientes de Mar del Plata.

Guetto, de cuatro años y medio, es uno de los más de 100 perros que tiene hoy la Policía Bonaerense entrenados en seguridad, búsqueda de narcóticos, personas y rastros específicos. En los últimos meses también ofrecieron cursos de formación a cargo de la Dirección de Veterinaria y Bromatología del ministerio de Seguridad para los oficiales que quieran convertirse en guías de canes.

A los perros como Ghetto los estimulan con comida o juguetes impregnados con olor a droga, sin que nunca tengan contacto directo con la sustancia, que se coloca en una pecera con una rejilla en el medio.