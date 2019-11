Más grieta en Cambiemos por Bolivia: legisladores de Monzó se despegan y hablan de “golpe"

En la antesala de la sesión especial que se hará esta tarde en la Cámara de Diputados de la Nación convocada por la situación institucional en Bolivia, la grieta abierta en Juntos por el Cambio por este tema siguió profundizándose en las últimas horas, cuando legisladores que responden a Emilio Monzó salieron a tomar distancia de la postura del gobierno de Mauricio Macri y el canciller Jorge Faurie, en un comunicado en el que hablaron de “golpe de Estado” que “debe condenarse más allá de ideologías”.

De esa manera, la tropa del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación salió a plegarse a la postura que había adoptado el radicalismo y que había generando un contrapunto con los dirigentes del PRO. Los macristas se alinearon detrás de Faurie, quien evitó hablar de “golpe de Estado” con respecto a la renuncia de Morales y la asunción de Jeanine Áñez y habló de “transición”.

Los legisladores bonaerenses de Monzó sacaron un comunicado anoche en el que repudiaron "terminantemente el golpe de Estado producido en Bolivia por el ejército, la policía y organizaciones civiles contra el presidente Evo Morales, quien ejercía el mando del país bajo las reglas de la Constitución".

El comunicado sobre el golpe en Bolivia lleva la firma de los senadores bonaerenses Gabriel Monzó, Marcelo Pacífico, Eduardo Schiavo y Ana Laura Geloso, que de esa forma adoptaron una postura distinta a la del resto del bloque oficialista, que se mantuvo en silencio. En tanto, el diputado Marcelo Daletto, otra de las espadas del monzoísimo en la Legislatura bonaerense, ya había tomado una postura similar y hablado de “golpe de Estado en Bolivia” a través de un posteo de Twitter.

Con ese gesto, los monzoístas no sólo marcan distancia de la postura de la Casa Rosada sino que también envían una señal de diferenciación con la gobernadora María Eugenia Vidal, con quien Monzó mantiene una conflictiva relación política.

Por estas horas, en Cambiemos intentan unificar una postura con respecto a la sesión especial convocada para hoy a las 15.30 en la Cámara de Diputados.

La intención del oficialismo es llegar hoy al recinto con un proyecto diferente al de la oposición ya que en Cambiemos se hace hincapié en las denuncias de fraude de la elección de Evo Morales, en sintonía con la posición de la OEA, previa a la crisis que derivo en la renuncia del ex mandatario boliviano.



Pero en Cambiemos habrá voces disidentes. El radicalismo promueve la necesidad de un repudio directo a lo que califican como un golpe de Estado. A esa postura se sumarían también diputados como Daniel Lipovetzky, quien firmó la solicitud de sesión especial y viene manifestándose con respecto a Bolivia en una postura diferente a la del macrismo.



En tanto, fuentes del Frente de Todos adelantaron que ese bloque trabaja en un texto de consenso que reúna los diferentes proyectos de resolución presentados por diputados de diversas bancadas para ser aprobado en el recinto, estiman, “por amplia mayoría”.



El texto incluirá la necesidad de repudiar expresamente el “golpe de Estado”, término al que no adhiere el gobierno nacional, según lo hizo saber el canciller Jorge Faurie, y buscará bregar por “la garantía de inmunidad física” para el ex presidente Evo Morales; su ex vice, Álvaro García Linera, y todos los ex funcionarios bolivianos, así como hacer un llamado al “restablecimiento del orden institucional” en el país vecino.