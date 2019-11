Cortocircuitos en la transición: la crisis en Bolivia y el pase de testigos protegidos a la Justicia

El presidente electo Alberto Fernández sostuvo que está "muy lejos" de avalar la decisión de traspasar el programa de Testigos Protegidos al Poder Judicial, que se concretaría en las próximas horas cuando el presidente Mauricio Macri firme un decreto al respecto.

"Sólo para no dejar pasar una noticia falsa. Nunca fuimos consultados por semejante tema. Por lo tanto, muy lejos estamos de avalarlo. Ya es hora de dejar de desinformar. Lo digo por el bien de todos", publicó anoche Fernández en su cuenta de Twitter.

Según versiones periodísticas, el decreto sería firmado hoy por el presidente Macri y mañana saldría publicado en el Boletín Oficial.

El otro contrapunto en la transición fue referido a la situación desencadenada en Bolivia que terminó con la renuncia del entonces presidente Evo Morales. En ese sentido, el presidente electo expresó anoche que con Macri "hemos tenido siempre un trato respetuoso. No nos parecemos en nada, pero es un trato respetuoso desde que volvimos a hablar" tras las elecciones.

Y recordó que "lo llamé preocupado por lo de Bolivia, para decirle que corría peligro la vida de Evo Morales. Me habló de las dificultades de traerlo a la Argentina, pero yo no estaba de acuerdo. Me dijo que podía ser complejo para traerlo en la transición".

Una transición "en paz y con respeto"

En otro pasaje durante una entrevista periodística, Alberto Fernández destacó que se está "logrando una transición en paz y con respeto, con una sociedad que acompaña tranquila"; reiteró que su gobierno va a reactivar la economía y deseó que Máximo Kirchner llegue a la primera magistratura del país.

También elogió al ex ministro de Economía y ex candidato presidencial Roberto Lavagna y al gobernador bonaerense electo Axel Kicillof; resaltó el diálogo que está teniendo con el presidente Mauricio Macri y criticó severamente al ex ministro de Economía Nicolás Dujovne y al senador y ex candidato a vicepresidente macrista Miguel Pichetto.

"Estamos logrando una transición en paz y con respeto, con una sociedad que acompaña tranquila y pacifica", destacó Fernández.

Y sostuvo que "va a cambiar drásticamente la lógica del gobierno, pues este gobierno sólo supo ajustar, pedirle más esfuerzo a los que menos tienen y decir 'no puedo'; vamos a atender al jubilado, al que tiene menor sueldo, olvídense del juego financiero y preocúpense por poner en marcha las máquinas que están tapadas por una lona. Conozco los botones que hay que tocar".

Cuando le preguntaron si le gustaría que el diputado Máximo Kirchner sea presidente de la Nación respondió "ojalá" y agregó: "Siempre he dicho que Máximo es un chico maravilloso, moderado, y que no era el vago de la PlayStation como decían".



También elogió a Lavagna al decir que "es una de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida. Uno le presenta un problema y él trae tres soluciones. Ojalá yo sea como Lavagna; me encantaría tener esa capacidad". Contó que estuvo reunido una hora y media con el ex ministro, "le pregunté como veía la economía pero nunca le ofrecí nada. Él no está buscando trabajo".

Otro elogiado por Fernández fue Kicillof: "Una de las cosas que me pone muy contento es trabajar con Axel. Cuando lo conocí dije que lástima que no trabajé con este pibe nunca".

Acerca del ex ministro de Economía Nicolás Dujovne dijo que "era un buen comentarista con whisky a la medianoche en la televisión. Fue una tragedia para la Argentina".

En cuanto a Pichetto, quien le recomendó "dejar de comprar conflictos bolivarianos", Fernández dijo: "Pichetto por momentos se parece mucho a (el presidente de Brasil Jair) Bolsonaro. A mí me preocupa la vida de la gente, a él no. Pichetto nunca se caracterizó por defender los derechos humanos".

Acerca de su diálogo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que "quedé satisfecho, igual que con (el presidente de Francia Emmanuel) Macron. Tras descartar un viaje a Estados Unidos antes de asumir la Presidencia, Fernández consideró que sí iría a Francia. "Con Macron creo que voy a ir antes de la asunción. Macron me sorprendió gratamente. Hablamos una hora. Francia, como España, es un país muy importante para la Argentina porque tiene muchas inversiones".