Barullo 2.0 El Indio, último famoso en caer en la tentación de las redes sociales

Cada vez que había algo que comunicar lo hacía por boca de otros: a través de un portal de fieles seguidores o, desde el Facebook oficial de su amigo y “vocero”. Pero esos tiempos quedaron atrás para el Indio Solari, el último famoso que cayó rendido a la tentación de las plataformas virtuales.

“Les doy la bienvenida a mis cuentas oficiales en redes sociales”, posteó el Indio -o quien le maneja la cuenta- en el perfil @indiosolarioficial, junto a una imagen suya.

En esa misma publicación, el cantante explicó para qué usará esta aplicación: “A partir de ahora podremos comunicarles todas las novedades de una forma directa y certera”.

Para esta altura, con menos de 48 horas online, la cuenta del ex líder de Patricio Rey & sus Redonditos de Ricota ya suma más de 70 mil seguidores, a quienes les advirtió: “Atención que habrá más noticias”.

Y como prometió cumplió. En su segundo posteo, Solari compartió un video en el que invita a sus fans a asistir al show que los músicos de su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, ofrecerán esta noche a beneficio de Martín Carrizo, quien necesita seis millones de pesos para viajar a Estados Unidos a iniciar un tratamiento contra el ELA, diagnóstico que sufre desde hace años.

En el texto que acompaña el video, invita a la gente a asistir al show. “Podrán disfrutar de mis canciones, aunque yo no esté presente, gracias a todos”, aseguró.

Sentado, con las piernas cruzadas, con sus clásicos lentes oscuros y vistiendo camisa de jean, en el video agregó: “Estoy haciendo este spot para publicitar una vez más el show que van a hacer Los fundamentalistas del aire acondicionado, la banda que me acompaña siempre en el estadio Malvinas Argentinas”.

Y siguió: “Es para darle un empujón a Martín, para que se haga un tratamiento en Estados Unidos que es muy oneroso. Va a ser un show estupendo, son un dream team, son los mejores músicos que hay en el país y van a disfrutar haciendo canciones mías y yo les agradezco a todos los que apostaron y vayan esa noche y paguen entrada”.

A nivel nacional, dos que se la pasaron aclarando una y otra vez que no tenían redes sociales y que tampoco estaban interesados en tenerlas eran Pablo Echarri y Nancy Dupláa. Pero el matrimonio se tentó (él con Twitter, ella con Instagram) y los dos son bastantes activos.

Adrián Suar, otro de los que se rehusaba al contacto virtual, también debutó este año en Instagram. Bajo el perfil @elchuecosuar comparte fotos personales y de sus ficciones: la última publicación lo muestra junto a Messi, Gustavo Bermúdez y Nico Vázquez, y fue tomada en la casa del ídolo del Barcelona.

A nivel internacional hay varios casos.

El más reciente es el de Jennifer Aniston. La popular actriz, conocida en el mundo por haberle dado vida a Rachel en la exitosa “Friends”, repetía como un loro que “nunca” iba a tener redes sociales. Su discurso parecía sólido, pero cambió de parecer. “Ya es bastante complicado superar la adolescencia, como para tener que preocuparnos ahora sobre si a alguien le gustan tus cosas o no. Dios mío, ¡es como una inseguridad auto infligida!”, dijo, en alguna de esas entrevistas en las que le preguntaban por su no interacción virtual con el público. Sin embargo, al igual que el Indio, se tentó y, en menos de un mes, ya consiguió más de 20 millones de seguidores. ¿Está feliz ahora?

“Me sigue pareciendo todo muy extraño. No lo entiendo, no tiene sentido para mí”, le dijo a The Guardian en una entrevista. “Tampoco quería ser la única persona sin Instagram. Pero siempre me he preguntado por qué tendría que abrirme un perfil. Al fin y al cabo, la gente ya estaba metida hasta en el cajón de mi ropa interior antes de hacerlo”, agregó.

El año pasado, Julia Roberts también se dejó seducir por Instagram, en donde la siguen más de 7 millones de personas. La “Mujer bonita” no quería tentarse pero no lo pudo lograr. “No tengo la cabeza enterrada en la arena. Todos mis amigos tienen Instagram en su teléfono. Y yo solo sé que si lo tuviese, lo estaría mirando todo el tiempo”, había dicho, años atrás, consultada por su conexión 2.0.

Otras figuras se unen a las redes por alguna causa o cláusula. Natalie Portman, por ejemplo, se sumó a Instagram y lo usa como trinchera: el año pasado subió una catarata de combativos posteos en el marco de la campaña de Time’s Up.

Nicole Kidman, por su parte, tuvo su bienvenida en la red social fotográfica apenas el día después de haber ganado un Globo de Oro y la utilizó para promocionar a full la serie por la que la premiaron: “Big Little Lies”.

