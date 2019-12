Nazareno Colombo, defensor surgido de las divisiones juveniles de Estudiantes, no olvidará jamás su 2019: en el primer semestre fue una pieza clave del equipo de Reserva que llegó a la final de la Copa de la Superliga y, en el segundo, debutó en Primera División y marcó su primer gol.

Luego de inflar la red el pasado lunes en La Paternal, el categoría 1999 habló con este medio y no ocultó su felicidad. Además aseguró que el Pincha mereció quedarse con la victoria ante Argentinos e hizo un balance tanto personal como colectivo.

-¿Qué significa para vos este primer gol en Primera?

-Este gol lo soñé toda mi vida. Lo venía buscando además. La Gata (Fernández) tiró un muy buen centro y tuve la suerte de estar bien parado para cabecearla. Sentí mucha alegría cuando vi que la pelota había entrado.

-¿Te lo quiso “robar” Federico González en el festejo?

-No (risas)... Él fue el primero que me vino a abrazar. Justo me dijo que se agachó porque veía que no llegaba y que estaba yo atrás. Por suerte la pude meter. Igual lo importante es que lo meta cualquiera, era injusto estar perdiendo.

-En la transmisión televisiva se generó también una confusión de quién lo había metido...

-Dentro de la cancha claramente cabeceo yo, pero lo gritamos todos. Vi un video que la imagen de la televisión lo primero que hace es enfocar a Fede, pero fue mío. Que no me lo saquen (risas).

-Fuiste titular en los últimos dos partidos, ¿qué balance hacés de tu rendimiento?

-Me sentí muy bien. La ayuda de todos los compañeros la verdad que es fundamental, lo siento, y trato de hacer las cosas de la mejor manera.

-¿Con este gol cerrás un gran año desde lo personal?

-Tuve la suerte de debutar en Primera y meter mi primer gol, mucho más no puede pedir. Sé que tengo que mejorar muchas cosas aún, soy chico y tengo que seguir aprendiendo muchas cosas. Terminar el año así, jugando y con un gol, me sirve para irme de vacaciones contento y con muchas ganas de volver a entrenar con todo para tener un muy buen 2020, tanto en lo personal como en lo colectivo.

“EL EQUIPO JUGÓ BIEN”

Saliendo un poco del plano personal, Colombo aseguró que Estudiantes hizo los méritos suficientes en el estadio Diego Armando Maradona para quedarse con el triunfo. Además hizo un análisis de lo hecho hasta en el torneo y lo que resta.

-¿Lo sentís como positivo el empate ante Argentinos?

-Fue un partido muy difícil, en una cancha muy complicada y contra el primero del torneo. Creo que es positivo el empate, porque no se perdió en este contexto, pero podríamos habernos quedado con la victoria por la gran cantidad de situaciones que generamos. Me hubiese gustado terminar con los 3 puntos para terminar bien arriba, pero se empató y el equipo siento que jugó bien. Me voy contento especialmente por el rendimiento del equipo.

-¿Qué análisis hacés de este semestre?

-Fuimos de menor a mayor. Creo que terminamos bien y, con un poco más de suerte, estábamos arriba. Pero sabemos que es un torneo muy parejo y creo que demostramos en estos últimos partidos que podemos ganarle a cualquiera. Ahora a descansar, hacer una buena pretemporada, e intentar sumar la mayor cantidad de puntos posibles en las fechas que quedan.

-¿Están más tranquilos al haber tomado aire en la tabla de los promedios?

-Por suerte la seguidilla de cuatro victorias, más estos empates, nos permitieron despegarnos un poco. No hay que relajarse, también pensando en la otra temporada, pero sí se trabaja con otra tranquilidad en ese sentido.

-¿El año que viene buscarán ser protagonistas de los torneos?

-Obviamente que sí. Igualmente sabemos que hay que ir partido a partido para ir ganando confianza. Pero confiamos en los jugadores que tenemos y en el cuerpo técnico.

-¿La incorporación de Javier Mascherano es importante para dar ese salto de calidad?

-Sin dudas, Javier es un jugador de Selección que jugó en los mejores equipos del mundo. Estoy muy contento por tenerlo como compañero el próximo año. El otro día pasó a saludar antes de la presentación.

10 PARTIDOS EN PRIMERA

Nazareno Colombo debutó en Primera División el 20 de julio de este año, en un partido entre Estudiantes y Mitre de Santiago del Estero por los 16avos de final de la Copa Argentina. Desde aquella tarde en Cutral Có, hasta hoy, disputó 10 encuentros en la máxima categoría.