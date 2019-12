Por la muerte de 7 presos en un incendio, condenaron a 6 policías con penas de hasta 15 años

Un ex comisario y otros cinco ex policías fueron condenados hoy a penas de entre 6 y 15 años de prisión tras ser hallados culpables de la muerte de siete reclusos durante un incendio que tuvo lugar en una comisaría de Pergamino en 2017.

En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1, se ordenó aplicar 15 años de cárcel al entonces jefe de la seccional, Alberto Donza; 14 años para al ex ayudante de servicio Alexis Miguel Eva; 11 para el funcionario de imaginaria Brian Carrizo y para el ex oficial de refuerzo de imaginaria Matías Giulietti; 8 años para el ex teniente primero Sergio Ramón Rodas; y 6 años para la ex oficial Carolina Denise Guevara.

En una sala colmada de familiares de las siete víctimas y miembros de organizaciones de derechos humanos, entre ellas Nora Cortiñas, presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, se procedió a la lectura del veredicto.

Una vez que finalizó la lectura de la sentencia, se vivió en el recinto un momento de tensión luego de que uno de los policías condenados arrojara su silla de plástico hacia el sector donde estaban ubicados los familiares de los presos muertos. El ex uniformado fue reducido por el personal de seguridad y el episodio no provocó heridos.

Para los jueces Guillermo Burrone, Miguel Angel Gaspari y Danilo Cuestas, los ex policías son responsables de "abandono de persona agravado por resultado de muerte". Consideraron además como agravantes la pluralidad de victimas y el daño físico y psíquico que sufrieron las familias y sobrevivientes de la masacre.

De los imputados, sólo Donza y Eva seguirán en la Unidad Penitenciaria de Junín, ya que el resto cumple prisión domiciliaria y el tribunal decidió que sigan en esa situación.

Según detallaron los jueces, "no se han verificado incumplimientos" con esta forma de detención y que "el peligro procesal se encuentra neutralizado de forma suficiente y debe mantenerse la medida dispuesta en su momento por el Juzgado de Garantías".

El hecho que se ventiló en el debate oral ocurrió el 2 de marzo de 2017 en la seccional situada en Dorrego 654, en pleno centro de Pergamino, donde había 19 presos alojados en el sector de los calabozos.

Luego de una discusión entre dos internos, cuatro policías encerraron a los reclusos con candados y también cerraron todas las rejas cercanas.

A partir de esta decisión, los detenidos empezaron a tirar pedazos de colchones encendidos a los pasillos y se inició un principio de incendio, por lo que los internos comenzaron a enviar mensajes de texto a sus familiares para que fueran a ayudarlos.

Según el Ministerio Público Fiscal, los policías no dieron el auxilio inmediato que la situación ameritaba y después impidieron el ingreso a tiempo de los bomberos.

Una vez que pudieron ingresar en el sector y controlar el incendio, los bomberos hallaron muertos a Sergio Filiberto (27), Federico Perrota (22), Alan Córdoba (18), Franco Pizarro (27), John Mario Chillito Claros (25) -de nacionalidad colombiana-, Juan José Cabrera (23) y Fernando Emanuel Latorre (24).

De acuerdo con las autopsias, todos murieron por inhalación de monóxido de carbono y sofocación a raíz de la presencia del fuego.