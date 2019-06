Finocchiaro criticó el homenaje a Cuba y al "Che" Guevara en una escuela de Chaco

El funcionario desligó al gobierno provincial de la ceremonia tras la viralización de las imágenes del acto "guevarista" por el Día de la Bandera



El ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, criticó la iniciativa de directivos y docentes de una escuela de gestión social en Resistencia, Chaco, quienes utilizaron como estandarte la bandera cubana, destacaron la figura de Ernesto "Che" Guevara, y les impusieron a sus alumnos guardapolvos rojos, durante la celebración del Día de la Bandera el pasado 20 de junio.

Finocchiaro desligó al gobierno provincial de la ceremonia y aclaró que aunque el colegio recibe fondos públicos, el distrito no puede supervisarlos porque así lo determina la ley actual. Aclaró el funcionario que la administración chaqueña pretende modificar esa norma para tener control sobre estas escuelas.

Las declaraciones del titular de la cartera educativa nacional se producen tras la viralización en las redes sociales de las imágenes del acto “guevarista” por el Día de la Bandera que se realizó en la Escuela Pública de Gestión Social Nº2 del barrio Emerenciano, en la ciudad de Resistencia, capital del Chaco.

En el video se observa cómo fue izada en un mismo mástil la bandera argentina junto a la cubana (algo prohibido por ley) y docentes y alumnos rindieron homenaje a Ernesto “Che” Guevara, uno de los principales artífices de la Revolución cubana que derrocó al dictador Fulgencio Batista en 1959.

Finocchiaro expresó también: “Me comuniqué con la ministra del Chaco y me dijo que estas escuelas fueron hechas en la gestión de Jorge Capitanich, no la actual de Domingo Peppo, y que han mandado un proyecto de ley para regularlas porque el Estado está poniendo dinero en estas escuelas pero no puede supervisarlas”.