“No me importa que me digan que pierdo, las cosas van a caer por su propio peso”

La Gobernadora cargó contra el kirchnerismo y repasó su gestión con aciertos y autocríticas. La situación económica

Al inicio de la campaña electoral, la gobernadora, María Eugenia Vidal, evaluó ayer que no le preocupa que algunos sostengan que “puede perder” y que su adversario en la Provincia, Axel Kicillof, representa “el sistema que gobernó durante 28 años sin dar respuestas a los bonaerenses que lo necesitaban”. Y lo definió: “No se trata de una persona, son una manera de gobernar”.

En la primera entrevista que brinda a la TV desde enero, la Gobernadora explicó en el programa de Jorge Lanata, PPT, que la decisión de no desdoblar las elecciones provinciales respecto a las nacionales obedeció, en primer lugar, a que la administración bonaerense “no podía darse el lujo de pagar 3.000 millones de pesos en comicios separado a los nacionales, y que a la Provincia le hacían falta” y porque, en segundo lugar, “hay que seguir peleando en equipo, con Mauricio (Macri) y con Horacio (Rodríguez Larreta).

Sobre quienes dicen que “puede perder” las elecciones, la mandataria afirmó que “no está preocupada”. Y explicó: “También lo decían en 2015 y en 2017. Estoy acostumbrada a correrla de atrás y no me preocupa. Lo que me importa es contarles a los bonaerenses por qué queremos quedarnos y qué queremos hacer los próximos años y confío en que nos van a volver a elegir”.

En otro pasaje de la entrevista grabada y emitida anoche, Vidal se refiere a Axel Kicillof, candidato a gobernador por el Frente de Todos, y sostiene que el ex ministro de Cristina Kirchner “no es una cara, representa al sistema que gobernó la Provincia durante 28 años” y que “no dio chalecos antibala a los policías ni respuestas a los pacientes con cáncer y que cuando llegué hacía meses que esperaban su medicación, y que hizo que las cárceles no tuviesen ni siquiera candados y que 100 mil presos durmieran en el piso”.

Es el mismo sistema con el que me enfrenté en 2015 y en 2017 y le gané. No es una persona, es una manera de gobernar. Y cargó: “No tengo ninguna duda de que si ganan quien va a gobernar es La Cámpora, porque Kicillof es Máximo (Kirchner) y el proyecto es ´Máximo 2023´”.

Al criticar al kirchnerismo, Vidal describió que en los últimos tres años se votaron “leyes muy importantes para la Provincia que no acompañaron porque ellos ponen a la política por delante de la gente”. Y citó como ejemplos al tope de la reelección indefinida para los intendentes, la obligatoriedad de publicar las declaraciones juradas, la defensa del Fondo del Conurbano, la eliminación de impuestos provinciales en las tarifas de servicios públicos y la eliminación de las jubilaciones de privilegio. “No acompañaron ninguna de estas normas”.

Sobre su gobierno, Vidal destacó que “la gente se fija en las obras, en las cosas que le cambian la calidad de vida y lamentó no haber podido hacer muchas cosas porque “al llegar faltaba tanto que todo no se pudo”. Como ejemplo, contó que no pudo “poner a los hospitales como deben estar, sólo pude mejorar las guardias”.

Y realizó una autocrítica sobre el conflicto docente de principio de año: “No pude pagarles como se merecen. Creo que debí haber resuelto el conflicto antes. Aún así hicimos muchas cosas en educación y un millón de adultos volvieron a estudiar”, dijo.

También habló de la situación de la policía, la falta de formación y herramientas que encontró al llegar, de los cambios que hizo y de “todo lo que falta” porque “ésta no es todavía la policía que yo quiero”.

En ese balance, Vidal advirtió que desde que inició su gobierno hasta ahora “hay 2.000 obras empezadas y terminadas sin denuncias de corrupción”, y que “se decomisó 70 por ciento más de paco que ya no llega a nuestros hijos”. Y lanzó: “Conozco los nombres de los narcos y sé lo que hicimos: No puedo garantizar que no haya violencia institucional, puedo garantizar que no haya impunidad”.

LA ECONOMÍA

En otro pasaje de la entrevista, Vidal se refirió a la crisis económica que atraviesa la Argentina e indicó que en el país “hay inflación hace 80 años y nadie pudo resolver. Mauricio (Macri) encaró un camino difícil que define los cimientos para de verdad resolverlo, que es el equilibrio fiscal y un banco central que cuide la política monetaria”.

Y cuestionó al kirchnerismo al indicar que se trata de un espacio que “trata de envolver con muchos discursos y con muchas mentiras cosas que son inocultables y la gente conoce”, y que son “cosas por las que me votó en 2015”.

Dura, reprochó que “el peronismo (de la anterior gestión) dejó durante seis meses a 300 mil familias sin cobrar el plan Más Vida mientras estaban haciendo la campaña electoral” y que (Daniel) Scioli “hablaba del boleto estudiantil cuando tenía la ley votada y no lo daba, lo implementamos nosotros”.

Insistiendo en que no le preocupa que le digan que “pierde”, lanzó: “En cada elección que enfrenté, empecé de cero y la gente me eligió”. Y concluyó: “Las cosas, al final, caen por su propio peso. A mí no me cuentan lo que es la Provincia. No creo que tenga el voto garantizado, en cada elección empiezo de nuevo”.