Una joven argentina de 17 años murió electrocutada en Punta Cana

Estaba de vacaciones junto a sus abuelos cuando recibió una descarga

Melina Caputo, una joven de 17 años que había viajado de vacaciones con su abuela y sus primos, falleció electrocutada al pisar un cable en una playa de Punta Cana, en República Dominicana.



“Durante la jornada del viernes, previo a su regreso a San Juan, Melina y sus familiares fueron a una playa de Punta Cana, donde al emprender el regreso a su hotel subieron a un puente en el que había un cable electrificado que no fue advertido por la joven sanjuanina y pisó desprevenida y recibió una fuerte descarga eléctrica que le causó la muerte”, informó hoy el portal SanJuan8.com.



El papá de la joven viajó hasta Punta Cana mientras sus amigos la despidieron en redes sociales.



Melina cursaba sexto año de la orientación Ciencias Naturales de la Escuela Modelo de la ciudad de San Juan, usaba las redes sociales a diario y horas antes de su trágico final posteó una foto con el mensaje: “Me voy despidiendo”.



Amigos y conocidos de la víctima expresaron su sorpresa y dolor y brindaron su apoyo a la familia en las redes sociales.



“Quisiera volver a nacer para conocerte otra vez”, escribió Nicolás Baistrocchi, amigo de Melina Caputo, en Instagram donde compartió varias fotos junto a ella y un texto de despedida que recibió más de 2.000 me gusta



“Los dos sabíamos que si nos íbamos a separar iba a ser dentro de mucho tiempo cuando los dos seamos muy viejitos. pero nunca me imaginé y que te iba a perder tan pronto”, escribió.