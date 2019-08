Macri habló con A. Fernández y ambos se comprometieron a continuar el diálogo

Acordaron un encuentro entre el equipo económico del candidato kirchnerista y el de Hernán Lacunza, que se realizará hoy

El presidente Mauricio Macri volvió a conversar por teléfono con el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, y ambos se comprometieron a “hablar todas las veces que sea necesario”, según le confirmó un alto funcionario de la Casa Rosada.

Durante el diálogo telefónico, ocurrido el lunes por la tarde, el Presidente le anunció a Fernández que el flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, convocará a tanto a sus colabores del equipo económico como a los del postulante de Compromiso Federal, Roberto Lavagna, con quien ya hubo una reunión.

los economistas de alberto

Anoche trascendió que los economistas del equipo del Frente de Todos que asistirán a la reunión son Cecilia Todesca, Guillermo Nielsen y Emmanuel Alvarez Agis.

“Macri me propuso hablar con los equipos económicos, le dije que me parecía bien si llamaba a los equipos de todos, porque todos somos candidatos “, dijo Fernández.

Fue entonces que el candidato del kirchnerismo le confirmó al Macri que su equipo participará de la convocatoria del Gobierno, que tuvo ayer su primer encuentro, con los economistas del equipo que responde al candidato a presidente de Consenso Federal, Roberto Lavagna.

“Las charlas deben volverse cotidianas, hablamos de lo que estaba pasando en Nueva York, pero lo que hablamos queda entre nosotros”, dijo Fernández en una rueda de prensa al salir de Radio 10.

Según confiaron fuentes partidarias, los economistas del Frente de Todos “van a ir a escuchar a Lacunza, pero no llevan ni borradores ni propuestas puntuales porque en eso Alberto (Fernández) fue muy claro cuando anunció que no cogobernaría porque sólo es un candidato a presidente”.

El encuentro entre los economistas del Frente de Todos y Lacunza se da en un día complejo para el oficialismo, ya que hoy se reúnen los gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), para hacer un reclamo formal al Gobierno por el recorte de coparticipación, que les significa la quita del IVA a los 14 productos de la canasta básica de alimentos.

“Alberto siempre dijo que la devolución del IVA había que implementarla de otra forma, para que llegara a la gente y no quedara en manos de los que son formadores de precios”, explicaron portavoces del espacio. De todos modos estaba en su plataforma electoral.

no al default

En tanto, Fernández, confirmó su disposición para “ayudar en lo que se necesite”, pero aclaró que “el daño que ha hecho (este Gobierno) difícilmente se pueda reparar en dos meses”.

En esa línea, remarcó que está “hablando como candidato”, y que “el hecho de que me hayan votado (en las PASO) más que a Macri, no me da el poder de resolver (porque), el poder lo tiene Macri” y “más de la gobernabilidad, lo que más me preocupa es la tranquilidad de la gente”.

“No tengo la menor intención de que la Argentina caiga en default”, dijo Fernández antes de advertir que “no hay que anticiparse a la negociación con los acreedores, porque no existe una regla general” y recordó que “los que sacamos a la Argentina del default fuimos nosotros”.

Anoche, en otra entrevista, advirtió que le “hubiera gustado que el Gobierno anclara el precio del dólar antes” de sus propias manifestaciones públicas respecto de que el valor de esa divisa en torno a los 60 pesos era “razonable”, y llamó a “trabajar juntos y seguir prestando atención a lo que pasa en la economía”.

Al respecto, consideró que “debería dejar de ser noticia que hable un Presidente con un opositor”.

Al reconocer que Macri le pidió, en virtud de haber sido el candidato más votado en las PASO, llevar calma a los mercados, Fernández sostuvo que por ese motivo le solicitó a los economistas Guillermo Nielsen y Emmanuel Álvarez Agis que “salieran a explicar algunas cosas que se podían malinterpretar” en torno al manejo de la economía.

También contó que Macri le dijo que era “razonable” que viajara a Wall Street, una posibilidad que Fernández desestimó porque, sostuvo, “la responsabilidad es del Gobierno” es de él y no suya.