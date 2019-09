El astro Lionel Messi recibió el premio The Best al mejor jugador del año

El delantero argentino del Barcelona Lionel Messi recibió el premio The Best al mejor jugador del 2019, durante una ceremonia que se celebró este lunes en la Scala de Milán.

Messi, máximo goleador del fútbol europeo la pasada temporada, se impuso en las votaciones al holandés del Liverpool Virgil van Dijk, que aparecía como el favorito para los apostantes, y al portugués de la Juventus Cristiano Ronaldo.

Por su parte, el entrenador Marcelo Bielsa y Leeds United de Inglaterra ganaron hoy el premio Fair Play de The Best, por su comportamiento cuando permitieron un gol de Aston Villa, sin oposición, por una infracción previa no concedida a favor del rival en un partido de la segunda división del fútbol ingles.