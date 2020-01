Susana rompió el silencio tras la polémica por sus dichos sobre la pobreza

Susana Giménez fue duramente criticada en los últimos días, luego de declarar a la prensa en Punta del Este, que “si hay pobreza, que la gente se vaya al campo”, y afirmar que a los pobres hay que enseñarles "a plantar, a tener gallinas en el gallinero".

Por tal motivo, la conductora decidió romper el silencio y esta noche publicó un fuerte y extenso mensaje a través de su cuenta de Instagram.

“En los últimos días gran cantidad de medios periodísticos han polemizado y tergiversado incansablemente mis dichos. Con la tranquilidad de saber que mi comentario no quiso ser irrespetuoso o despectivo, opté por guardar silencio. ‘La gente me conoce’, pensé, ‘no hace falta que aclare nada’. Pero pasan los días y veo que siguen y siguen y siguen, entonces me parece que vale responder", dijo Susana.

Y subrayó: “Aunque me parezca mentira tener que aclararlo, amo mi país y me duelen tremendamente el hambre y la pobreza”.

La diva siguió su mensaje refiéndose directamente a las críticas recibidas: “Como todos saben, en distintas ocasiones he hecho públicas mis impresiones sobre política, economía, corrupción... Temas que me preocupan y sobre los que tengo derecho a opinar como cualquier ciudadano. Entiendo y respeto que haya gente que no comparta mi forma de pensar. Incluso sé que sería menos conflictivo para mí no hacer públicas mis opiniones, pero hace años que tanto el público como la prensa saben que siempre digo la verdad de lo que pienso y, aunque pueda traerme problemas, lo considero un valor”.

Finalmente cerró: “Con respecto a mis consideraciones sobre el hambre en Argentina, primero he de decir que fue desafortunado responder en un evento totalmente fuera de contexto sobre un tema tan sensible. No era el momento ni el lugar. Pero sostengo la idea que quise transmitir. Estoy convencida de que hay soluciones para salir de la pobreza que no se están teniendo en cuenta y comienzan con la educación y un Estado que deje de ignorar el problema. Tengo amistad con un argentino que trabaja hace años en las Naciones Unidas, él me ha contado cómo lograron mejorar la calidad de vida de los más necesitados enseñándoles a organizarse de otra forma, poblando zonas rurales, buscando la forma de generar sus propios recursos”.