El Ejecutivo envió al Senado el pliego de Daniel Scioli como embajador en Brasil

El Poder Ejecutivo Nacional envió ayer a la Cámara de Senadores los pliegos de los futuros embajadores argentinos en el exterior, entre los que figuran los ex gobernadores Daniel Scioli (Brasil), Sergio Urribarri (Israel) y Domingo Peppo (Paraguay), además del ex senador Fernando “Pino” Solanas (Unesco) y del ex vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez (Perú).