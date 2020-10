Toma de Guernica: los fiscales se reúnen con Berni para definir el operativo de desalojo

Los fiscales platenses Juan Cruz Condomí Alcorta y Marcelo Romero y el titular de la UFI 1 de Cañuelas Lisandro Damonte, se reunirán esta tarde con el ministro de Seguridad Sergio Berni para empezar a definir el operativo de desalojo del predio de 100 hectáreas en la localidad de Guernica, a unos 40 kilómetros de La Plata, que según la Justicia debería hacerse entre mañana jueves 15 y fin de mes.

El encuentro, que será en el centro operativo de Puente 12, La Matanza, se produce luego de que la Provincia ratificara que no pedirá al juez de Garantías Martín Rizzo una nueva prórroga a la fecha dispuesta para el "lanzamiento". El operativo, según pudo saber EL DÍA, no se realizará antes del lunes de la semana próxima, pero siempre teniendo en cuenta el factor climático, porque la resolución advierte que el desalojo no puede hacerse con malas condiciones o con lluvia.

Esta mañana, los fiscales sobrevolaron en helicóptero la toma y constataron que buena parte de las 2 mil familias que tomaron el predio a mediados de junio sigue allí, rechazando las propuesta de los negociadores del Ministerio de Desarrollo de Andrés Larroque, que ofrecen darle "soluciones habitacionales" como subsidios para la construcción y la posibilidad de acceder a lotes sociales en pocos meses.

Según datos oficiales, 572 familias acordaron su retiro voluntario, a cambio de asistencia estatal, y los acuerdos seguirán disponibles en los próximos días. Desde el ministerio de Desarrollo dicen que los que quedan son "unas 200 personas", pero en la Justicia estiman que son varios centenares más.

La decisión de no pedir una nueva prórroga fue adelantada ayer por el ministro de Desarrollo Andrés Larroque, quien está al frente de las negociaciones con los ocupantes, y fue ratificada esta mañana por el gobernador Axel Kicillof, quien dijo que su administración "no puede hacer otra cosa" que poner la Policía para que la Justicia proceda con el "lanzamiento" como se denomina al desalojo de las tierras.

“Hay una ocupación de un terreno que tiene dueños. Hicieron la denuncia ante un juez y el fiscal resolvió que tenía que haber un desalojo. La Policía de la Provincia es auxiliar, porque el que resuelve el desalojo es el juez. Nosotros no podemos hacer otra cosa que esa”, aseguró Kicillof. “Hasta ahora se ha pedido un plazo adicional para hacer un trabajo en territorio, está yendo el (Andrés) ‘Cuervo’ Larroque junto con el Ministerio de las Mujeres, fuerzas de seguridad, la Secretaría de Gobierno, para ver de qué forma se le puede dar una respuesta a la parte genuina de este reclamo, aquellos que tienen problema de vivienda”, contó Kicillof. “Unas 550 familias ya aceptaron eso y desalojaron pacíficamente. Eso fue un avance importantísimo. Fue un trabajo artesanal. Después el juez indicó que tiene que haber un desalojo”, agregó.

El procedimiento para desalojar a las familias que ocupan de forma ilegal unas 100 hectáreas ubicadas en el municipio de Presidente Perón estaba previsto para el 1° de octubre, pero la Justicia aceptó el pedido del Gobierno bonaerense para prorrogarlo dos semanas. Según la última resolución firmada por el juez de Garantías de Guernica Martín Rizzo, el lanzamiento debería hacerse entre mañana jueves y fin de mes.

La semana pasada, el ministro de Seguridad bonaerense había dicho días atrás que no contaba con recursos como para llevar adelante el lanzamiento. "No puedo encontrar cuatro cuatriciclos que funcionen. No tengo un colectivo para trasladar a la policía", dijo, en declaraciones televisivas. Además, argumentó que necesita 3000 hombres para hacer cumplir con la orden judicial, y que el impacto del coronavirus se siente entre las fuerzas.

Fuentes judiciales explicaron que el operativo no se haría mañana jueves, porque seguirán trabajando en la logística del operativo policial. Y destacaron que la posibilidad de que se haga la semana que viene dependerá de las condiciones climáticas.