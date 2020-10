Se usará la app Cuidar Verano para restringir ingresos a la Costa si se desborda la temporada

La aplicación para celular (app) Cuidar Verano, anunciada ayer por el gobierno bonaerense de cara a la particular temporada de verano 20/21, será usada como herramienta para restringir el ingreso de turistas a los municipios de la Costa Atlántica y evitar así desbordes de turistas en determinadas fechas.

“No es el espíritu de esta decisión y esperemos no tener que llegar a esa instancia, pero si hay un desborde, se limitarán los accesos”, dijo hoy el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, en medio de la polémica y las dudas que se instalaron en torno a la app que todavía está en etapa experimental y que será lanzada formalmente en los próximos días, según pudo saber EL DÍA.

Fuentes de Gobernación explicaron que la decisión de autorizar o no el ingreso de los turistas será tomada por cada municipio a partir de los permisos que los turistas y quienes quieran viajar deberán tramitar a través de la app. Serán entonces las intendencias, que manejarán "cupos" de turistas, las que habiliten o denieguen los permisos.

Ayer, en una conferencia que encabezó en el Museo MAR de Mar del Plata junto a Costa y el ministro de Turismo nacional Matías Lammens, Kicillof hizo el anuncio de la temporada, que estará marcada por protocolos y restricciones para evitar el escenario más temido por la Provincia, un desborde del sistema de atención sanitaria en la Costa Atlántica.

"Para poder desplazarse en la provincia de Buenos Aires, los turistas van a tener que bajarse una aplicación especial llamada Cuidar Verano, específica para la Provincia", dijo el ministro Costa. "Esta aplicación se va a tener que llenar, se va a pasar a los municipios para que constate la información y demos la autorización. Esa aplicación va a permitir circular e ingresar al lugar de veraneo", explicó por su parte Kicillof.

Después del anuncio, se instaló una controversia a partir de que el ministro de Turismo nacional dijera que la aplicación anunciada por la Provincia "no será obligatoria". "La aplicación no va a ser obligatoria. No es que si no tenés la aplicación no podés entrar a determinado lugar. Eso no quedó claro. Si no descargaste la aplicación en tu teléfono, de todas maneras vas a poder entrar" al distrito de destino, afirmó Lammens en declaraciones televisivas.

Pero desde el gobierno bonaerense salieron a desmentir este mediodía al ministro nacional. "En la provincia de Buenos Aires, la app sí va a ser obligatoria", aseguraron cerca del gobernador Kicillof.

En la Provincia definen a aplicación como una herramienta para mejorar los controles y evitar que haya desbordes en las playas.

Aunque la información oficial se detallará cuando se lance la app y esté disponible para bajar en los celulares, la idea es que quienes quieran viajar a la Costa o a cualquier otro destino turístico en la temporada de verano deberán cargar toda la información en la aplicación, incluyendo el lugar de destino, los datos de las personas que viajan, las fechas y cantidad de días de estadía, el medio de transporte que usarán para desplazarse y el alojamiento al que irán.

Una vez cargada esta información, el sistema requerirá además documentación de respaldo, tales como un certificado de alojamiento o los boletos de viaje si se movilizan en transporte público.

"Los municipios analizarán esos pedidos. Si está todo OK, la app emitirá un permiso para viajar. Si por algún motivo el municipio no lo autoriza, por ejemplo porque en esa fecha hay un ingreso de turistas por encima de lo que se considera, la app denegará el permiso", explican en la Provincia.

Los controles serán requeridos en la ruta y en los puntos de acceso a los balnearios.

Con esa información, uno de los interrogantes que se plantean es qué ocurrirá con los alquileres que hayan sido abonados de antemano en el caso de que se denieguen los permisos.

Las dudas comenzarán a despejarse en las próximas semanas, cuando la aplicación Cuidar Verano sea lanzada oficialmente.