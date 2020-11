“Me temo que será su última temporada”, dijo Rivaldo en relación a Messi

Rivaldo aseguró que es “muy triste” que el Barcelona, en el que brilló de 1997 a 2002, deje ir a Messi. “No me imagino cómo la nueva directiva podrá convencerlo de que dé un paso atrás en su decisión de irse viendo que no tienen grandes recursos para retenerle. Me temo que será su última temporada en el Barcelona. Y es muy triste”, expresó el brasileño.