FOTOS.- Simpatizantes de Biden celebran en la calle y seguidores de Trump rechazan la derrota

Una multitud de seguidores del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, salió hoy a las calles en distintas ciudades a celebrar el triunfo electoral, mientras grupos que apoyan al republicano Donald Trump rechazaban el resultado.



Entre bocinazos y vítores, una multitud acudió al centro de Washington, cerca de la Casa Blanca, para celebrar después de que medios declararan a Biden como ganador.



Una multitud acudió a la Black Lives Matter Plaza, parte de la avenida que conduce a la residencia presidencial, así rebautizada unos meses atrás para denunciar la brutalidad policial contra los afroamericanos, indicó la agencia de noticias AFP.



La capital federal es un bastión demócrata. Los carteles con los rostros de Biden y Kamala Harris, la futura vicepresidenta, florecieron de nuevo en sus calles, donde miles de sus seguidores, todos con barbijo, los exhiben con orgullo.



Los asistentes acudieron a título individual, como parte de colectivos como grupos de inmigrantes con pancartas contra las deportaciones en Estados Unidos.



"Estamos aquí para quedarnos", se puede leer en uno de los carteles, según la radio pública NPR.



"Estoy abrumada, extremadamente feliz y muy orgullosa de que hayamos tomado una dirección diferente", dijo Amy Berger, de 40 años, que estaba con su hijo en una zona más residencial.



En Nueva York, de donde Trump es oriundo, se replicó la escena de celebración.



Miles se agolparon frente a la Torre Trump o en Times Square, Columbus Circle o la Grand Army Plaza de Brooklyn para celebrar la victoria de Biden.



Catherine Griffin, de 47 años, incluso derramó algunas lágrimas de emoción: "Estoy feliz de que Donald Trump esté saliendo de nuestras vidas, esperemos para siempre".



Un grupo se acercó a la Torre Trump en la zona de Manhattan para festejar con música la derrota del magnate republicano.



Allí, un hombre sostuvo un cartel de cartón con la frase "estás despedido", en alusión lo que decía Trump en "El aprendiz", el reality show de televisión que conducía, indicó el diario británico The Guardian.



En la Quinta Avenida, frente al tríplex de Trump, se vendían como pan caliente gorros de béisbol rojos en los que se leía "ADIOS" en español a 15 dólares, y los coches desfilaban en una marcha triunfal haciendo sonar sus bocinas y agitando banderas estadounidenses, algunos con la canción "We are the champions" de Queen a todo volumen.



Por el contrario, un pequeño mitin de partidarios del republicano se concentró en el Capitolio del estado de Michigan para corear frases como "cuatro años más" y "ganamos".



"Defenderemos a nuestro gran presidente", dijo Kevin Skinner, de 34 años, al grupo que se concentró allí.



Otro grupo de manifestantes pro-Trump se reunió afuera del centro de convenciones de Pensilvania, donde se realiza el recuento de votos, sin estar convencidos de que Biden fue el vencedor.



"No creo la lo que dice la prensa. Un montón de boletas falsas fueron arrojadas a las 4 de la mañana", dijo John, un seguidor del mandatario que se negó a dar su apellido al hablar con The Guardian, dando por ciertas las versiones de fraude que esgrime Trump sin presentar pruebas.



En Café Versailles, el corazón de la comunidad cubanoamericana en Miami, se concentraron seguidores de Biden para celebrar tocando la bocina y levantar sus puños por la ventana, reseñó la cadena CNN.



A poca distancia de allí, otro grupo de manifestantes que simpatizan con el demócrata se reunió frente a la Freedom Tower para bailar y poner música.



Estas celebraciones disienten con lo que fue el resultado en Florida, donde Trump logró un resonante triunfo en los comicios que finalizaron el martes.



En tanto, en Wilmington, Delaware, la ciudad donde reside Biden, cientos de partidarios salieron a celebrar e hicieron sonar bocinas, mientras familiares del presidente electo se reunieron en el local que funcionó como sede de la campaña.



Los manifestantes se congregaron frente al Chase Center, donde estaba previsto que Biden encabezara los festejos, mientras parientes y miembros de la campaña estaban reunidos en el hotel Westin.



"Estoy muy contento", afirmó Jim Biden, hermano menor del mandatario electo. "Es algo maravilloso para nosotros pero es algo mejor para Estados Unidos", agregó Valerie Biden Owens, también hermana del exvicepresidente.



"Estoy extasiada, es un gran día para este país", dijo la directora de campaña, Jen O'Malley Dillon. "El equipo está eufórico y emocionado; francamente, es una victoria para Estados Unidos", sostuvo Symone Sanders, asesora principal de Biden.



Fuera del cerco perimetral montado en torno del lugar, cientos de simpatizantes agitaban globos, banderas estadounidenses y pancartas con imágenes de Biden y Harris, y comían y bebían al aire libre.



"Estoy feliz, quería a Trump fuera; Biden es más cercano, es un tipo genuino, dice en serio lo que dice y mantendrá su palabra", dijo Kristina Moncada, de 31 años.