Ultiman los detalles del decreto para la renegociación de la deuda externa

El gobierno nacional ultima los detalles del decreto que formalizará la renegociación con tenedores de bonos privados, por un monto cercano a los US$ 70.000 millones, y que sería publicado entre hoy y el martes en el Boletín Oficial, apenas la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia dé el visto bueno final al texto elaborado por el Ministerio de Economía.

La publicación del decreto será el inicio de la recta final hacia la presentación de la oferta para reestructurar la deuda pública externa argentina con la que el Gobierno pretende recuperar su “sustentabilidad”, indicaron fuentes del Palacio de Hacienda.

El decreto no incluirá los tramos de deuda contraídos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por unos US$ 44.000 millones, si bien aún no fue informado cuáles son los títulos que finalmente estarán incluidos en el proceso.

“La sustentabilidad de la deuda es un objetivo macroeconómico relevante que requiere la construcción de un perfil de vencimientos y de tasas de colocación de deuda sostenibles en el tiempo y compatibles con el sendero de equilibrio fiscal y de consistencia del resto de las variables económicas”, señaló Economía días atrás en un comunicado.

Según el cronograma oficial, la definición de la estructura final de la oferta concluye esta semana y su lanzamiento debería ser efectuado en los próximos días.