El mail de Érica Rivas que generó la furia de la producción

La salida de Érica Rivas de “Casados con hijos”, en su versión teatral, sigue trayendo cola. Ahora se conoció un email que la actriz le mandó a los guionistas con “observaciones” sobre los spots de la obra y que habrían sido determinantes en su salida de la producción teatral.

Ayer en “Los Ángeles de la Mañana”, Ángel de Brito sembró cizaña. “Tengo en mi poder la prueba del escándalo que involucra a Rivas y a todos ‘Casados con Hijos’. Es el mail que mandó Érica a los autores, productores y parte del elenco con las correcciones que ella consideraba necesarias para participar en la obra de teatro. El mail no sé si es de Érica Rivas o María Elena, su personaje”, dijo y leyó el mensaje que hizo que, nuevamente, la popular actriz sea tendencia en las redes sociales.

“Querido Diego (Alarcón), te mando mis observaciones sobre los spots, las publicidades, disculpá si son subidas de tono pero es lo que me sucede y quedé que iba a estar en el proyecto diciendo todo lo que pienso. Para serte sincera, viniendo de ustedes, esperaba algo más trabajado, ingenioso y ácido pero bue...” comienza, sueltito de cuerpo, el email de Rivas.

En relación a uno de los spots aseguró: “Pienso varias cosas: María Elena, ¿ahora es vegana? ¿Por qué? El tema de lo vegana no sé si es una licencia que se están dando porque yo lo soy pero no me gustaría que se bardee al veganismo y quede como algo pelotudo, que es como lo estoy vislumbrando, y es la típica que se plantea en todas partes. Si va a ser así, prefiero no tocar el tema. Y si vamos a meternos con eso, sería bueno hacer chistes para otro lado, ¿no? Hablo del carnívoro machista capitalista del que también se tiene mucho para decir y nunca se ha dicho nada”.

En el mail también se queja del personaje de Guillermo Francella, el querido Pepe Argento. “Los remates de los chistes los tiene todos él”, reclama y agrega, específicamente, sobre el spot número 3: “Es el único spot en el que María Elena termina el chiste. Pienso que podríamos reírnos entonces de que a Pepe no le queda mucho tiempo de vida. Y a eso me refería también cuando quise incorporar a alguien al equipo para que nos/los proteja y asesore feministamente. Y me mandaron a freír churros, alegando mil boludeces que se contradicen con lo que todas las productoras internacionales están haciendo”.

Así, la actriz, que en el pasado denunció a Ricardo Darín por maltratos, antes de bajarse del éxito “Escenas de la vida conyugal” (habría demandado a la producción cobrando en concepto de lucro cesante 40 mil euros) reclamaba cambios para su desopilante personaje. “Me gustaría deslizar después o antes de la frase ‘no va a faltar ocasión’, que lo creo levísimo, un ‘está al caer’ o mejor aún ‘se va a caer’. Ahora que lo pienso, este último bien podría ser el nuevo latiguillo de María Elena”.

La cosa siguió. En otro de los spots Pepe, aparentemente, se burla de los bigotes de María Elena, su personaje, algo que no le gustó ni medio. “Bueno, veo que, si se corta ahí, para que se rían de eso, debe ser porque los remates los tendrá todos Pepe. Porque creo que el chiste tiene otro final y sería ‘chupame los bigotes, pelotudo’, por ejemplo. Y esto es lo que temía también, porque el remate, ya sabemos, es el que le da el sentido al chiste, lo que queda en la gente y se lleva a la almohada, digamos. Es, por lo tanto, lo más peligroso, claro. Porque si vamos a dar una bosta, se llevarán en sus corazones una bosta”, manifestó la actriz.

Para el final dejó una reflexión sobre los tiempos que corren y el peligro de dar mensajes equivocados, a su criterio: “Pienso que dentro del nuevo horizonte que se nos está viniendo encima un hombre que se burla de una mujer que no se depila el bigote tendría que ser sancionado y burlado él. Pero en este caso Pepe está riéndose y haciendo reír al público. ¿Cuál es nuestro compromiso en este nuevo paradigma? ¿Esto lo chequea Sony? (...) Hoy diría muchas cosas contestando a este chiste tan malo y que atrasa, porque estos chistes cuestionarían la masculinidad, pero no solo la de Pepe sino la de todos los hombres. Mi feminidad no la cuida nadie, me la cuido yo sola”.