En medio de la fuerte polémica en La Plata por la liberación de presos, ¿qué dicen jueces, fiscales y vecinos?

El beneficio de la prisión domiciliaria ordenado para un segmento de la población carcelaria bonaerense por el juez Víctor Violini de la Cámara de Casación de la Provincia, tras dar lugar a un habeas corpus colectivo solicitado por los 19 defensores oficiales que invocaron la situación de hacinamiento y de inhabitabilidad de comisarías y penales para detenidos de más de 65 años o con patologías que los incluyen en grupo de riesgo ante el posible contagio del coronavirus, generó repercusiones no sólo en la comunidad sino también hacia adentro de la propia Justicia, donde ya se vertieron algunos puntos de vista

En La Plata los vecinos reflejaron un amplio rechazo a la medida de morigeración de la situación de los detenidos, teniendo en cuenta la posible peligrosidad de estos. "Para mi es una locura. Sería más robo, más locura. Es lo que nos toca acá. La Justicia, no existe acá, deberíamos unirnos todos", expresó una vecina de La Plata que se identificó como Mónica. Otra vecina, María Elena, manifestó que la forma en que el juez resolvió la solicitud del habeas corpus "no me gusta, los que hicieron sus cosas lo tienen que pagar. No tienen por qué dejarlos libres". También con esa preocupación, Natalia comentó que "me parece que está mal, más cuando son personas que cometieron violaciones o mataron a otros".

Otros como Clotilde Vega, en menor medida, opinaron deformar más moderada al señalar que "no sé si está bien o está mal, porque no sé que delito tuvieron. No hay una nada que los identifique". En esa sintonía, Carlos señaló que "sería bueno, porque todos tenemos derecho a la libertad. Somos humanos".

En este marco, también se oyeron importantes voces de la órbita judicial que cuestionaron la medida. Consultado por este medio, el juez de Garantías Guillermo Atencio se mostró crítico con la aceptación del habeas corpus al señalar que las pésimas condiciones de infraestructura de cárceles y comisarías son problemas que datan de muchos años y al cuestionar que de un momento a otro la problemática deba resolverse en la Justicia, al tiempo que refirió a sectores políticos que aludieron al vaciamiento de las cárceles por el tema del coronavirus cuando hay otras situaciones que "no se tratan con tanto fervor" como es el hacinamiento que sufren familias de barrios carenciados.

Atenció apuntó en ese sentido que por el momento los contagios por coronavirus en el ámbito penitenciario son "extramuros" y que "lo importante es que nadie entre a las cárceles con el virus, ya que las unidades no están contaminadas, ni infectadas". "El hacinamiento por si mismo no es factor de contagio, a no ser que haya un contagiado", añadió. Asimismo, Atencio contempló la difícil situación de víctimas y sus familiares por esta medida.

Cabe destacar que tras conocerse la medida del juez Violini, familiares de víctimas de delitos manifestaron un férreo rechazo a los arrestos domiciliarios. A principios de este mes difundieron un video que circuló a través de WhatsApp y que comienza señalando que "el Estado, debido a la pandemia que recorre el mundo, permite que cientos de asesinos que deben permanecer en penales, estén en sus casas en prisión preventiva".

Por su parte, el fiscal de instrucción Marcelo Romero, de la Unidad Funcional 6 de La Plata, deslizó que "me parece un disparate es que se propicien liberaciones masivas, que se propicie desde el propio Estado. Hemos escuchado a funcionarios, a través de los audios de WhatsApp que han circulado masivamente, como arengaban a los detenidos a esa liberación masiva".

En diálogo con La Redonda 100.3, Romero aludió a otras de las recientes resoluciones de Violini al señalar "que la medida se suma a otra objetable de poco tiempo atrás, que fue facilitarles a los presos celulares con internet. Durante los motines se filmaron ellos mismo y publicaron en las redes sociales".

En medio de las críticas, Violini salió a expresar en Twitter que "el habeas corpus colectivo que resolví no permite el arresto domiciliario de: delitos cometidos con armas, delitos de violencia de género, delitos de abuso sexual o delitos cometidos con violencia. Si dudan pasen por Casación y se le entregará copia de la Resolución".

En tanto que en declaraciones en radio La Red sostuvo que "el coronavirus va a infectar a 50 mil presos y eso va a hacer explotar el sistema sanitario de la Provincia".

"Yo soy juez y tengo que preservar la vida. El bien jurídico número uno protegido por el derecho es la vida", dijo. Y añadió: "lo que le digo a los familiares es que tenemos 34 mil lugares para alojar presos y tenemos 50 mil"

Violini sostuvo que "si la pandemia ingresa a las cárceles, cosa que va a suceder, se va a tardar entre un mes y medio y dos meses en contagiar a todos los presos. Si tengo 50 mil infectados de coronavirus, ¿qué hago? ¿Los dejo morir? Les tengo que dar asistencia sanitaria, porque en los penales no hay posibilidades de internar a nadie".

El análisis de Enrique "Quique" Ruso, periodista especializado de EL DIA:

El problema de las cárceles en Argentina y en particular en las cárceles bonaerense se remontan a mucho tiempo atrás. Podemos tomar desde principios de los 90 un parámetro, las distintas situaciones que se fueron dando y que se fueron cambiando con los distintos gobiernos. Nunca hubo una política de Estado que avance más allá de los gobernantes para que se avance en estos gravísimos problemas.

Recordemos a mediados de los 90, los cruentos motines, como en Sierra Chica, que fue una situación parecida a la que se inició acá, situaciones en cárceles todos (internos) poniéndose de acuerdo. A partir de ese problema, recordemos, se sancionó la ley del "dos por uno", todo por parche, para descomprimir esa situación. Posteriormente, en los 2000, con el caso de Axel Blumberg, salen las leyes Blumberg, y de ahí también con otros parches al Código de Procedimiento y al Código Penal se deroga la ley del "dos por uno", se hace la ley Blumberg, se endurecen las penas.

Estas situaciones han creado una deformación, tanto de la situación procesal como de la situación del código de fondo, con soluciones particulares de hechos puntuales que después se aplican a lo general y generan situaciones de las más diversas y problemáticas.

El asunto es que en medio de todo esto, las cárceles nunca han mejorado sus condiciones. Se han hecho algunas, creo en la época del gobierno de Solá. Una cárcel grande tarda cuatro años en hacerse.

Entonces, por eso, hablo de políticas de Estado. Si hoy se empiezan a hacer cárceles el Gobierno va a terminar y la cárcel se va a seguir haciendo. Que la políticas avancen y se solucione de una vez por todas.

Y ni hablar ahora con la pandemia, que se agrega como otro ingrediente a este cóctel explosivo, que la decisión política va a tener mucho que ver para tratar de descomprimir, entre ellos estos fallos polémicos, las acordadas de la corte, los fallos de Casación que ordena morigeraciones masivas de detenidos ordenando a la instancia a que vea cada caso particular. Se presta a todas estas polémicas y en el medio en la Provincia hay 46 mil detenidos hacinados con una capacidad excedida casi en el cien por ciento.