De terror: Nazarena contó que un ex la filmó mientras tenían sexo sin que ella se enterara

Nazarena Vélez aprovechó la cuarentena para crear un canal de YouTube en el que empezó a colgar videos contando intimidades. Así, en una de sus últimas entregas, reveló que una ex pareja, que no identificó, la filmó mientras tenían sexo sin que ella se enterara, durante los dos años que duró la relación.

Según contó, venía de una “fracaso matrimonial” y se “deslumbró” con su nueva conquista. “Estaba embobada”, reconoció pero confesó que, en el fondo, sentía que “este hombre con el que no convivía, porque yo vivía en Quilmes todavía y él en Capital, me estaba cagando” y así puso manos en acción.

Un día que Nazarena se quedó sola en el departamento de su novio empezó a buscar y, como dicen, el que busca encuentra y ella se encontró tamaña sorpresa escondida en una pila de videos VHS.

“Otras veces que me había quedado en el departamento le había dicho por qué no veíamos algo y él me había dicho que eran cosas de su laburo. Pero ese día, se me dio por agarrar uno de esos videos. Estaba lleno de chicas con las que él tenía relaciones. Lo vi con más de ocho minas distintas”, relató Nazarena.

Sin embargo, esas pruebas de infidelidad, que era lo que buscaba, se volvieron insignificantes a comparación de lo que encontraría después. “Lo peor fue cuando se me ocurre ver un video que tenía como una ‘X’ y era yo, que estaba filmada con él, teniendo relaciones todas las veces que habíamos estado en su casa en los dos años que llevábamos de pareja. O sea, me había filmado sin que yo me entere”, explicó.

En medio de un ataque, encontró escondido el trípode y la cámara desde donde este hombre la filmaba. “Me empecé a volver loca de verme yo en ese video. Empecé a pensar en Barbie, porque en ese momento ya tenía a mi hija, en si algún día eso se filtraba. Así que hice mierda todo”, concluyó Nazarena.