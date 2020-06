Ojos platenses para la reapertura de Italia

Samuel González tiene 40 años y desde Los Hornos llegó a Italia con apenas 170 euros en el bolsillo para pasar una vacaciones. Estudió medicina en La Plata pero se dio cuenta de que no era lo suyo y se mudó al bando de los gastronómicos. Se preparó, hizo experiencia y, cuando quiso acordar, en ese descanso que decidió tomar en Europa allá por 2004, descubrió que había encontrado en la pastelería su gran amor. Estuvo cuatro años trabajando allá, volvió, recogió algunas cosas y regresó. Hoy vive en Verona, y es uno de los pasteleros más importantes de la región, trabaja en una multinacional y viaja por todo el mundo capacitando aprendices. Pero en estos tres meses el infierno lo tocó de cerca a causa del COVID 19. Vio enfermar amigos y morir a decenas de conocidos, aunque de a poco es una cruel experiencia que ya va intentando dejar atrás.

“La situación económica está mal, yo no la sufrí porque trabajo en una multinacional muy sólida”, comentó Samuel a este diario, y explicó cómo se fue dando la reapertura. “Se dio en tres fases: en la primera la gente salía a caminar sola o hacer deportes, en la segunda se abrieron los negocios de mayor necesidad y algunos bares y restaurantes, pero la gente no quiere abrir porque le cuesta más caro que estar cerrados ya que todavía hay miedo y las personas no se reúnen. Y en la tercera, recién hoy se liberaron las regiones para movilizarte ya que antes era con un permiso de trabajo o salud”.

“Hay un poco de miedo porque en marzo fue un desastre. Yo en tres meses fui tres veces al supermercado. Se morían mil personas por día. Tengo un amigo pastelero que estuvo 15 días en coma sedado y dos meses internado con respirador. Me contó su experiencia y es horrible. Estaba con un pie en lo de San Pedro. Fue un desastre, se murió una generación de ancianos”.

Además, este platense que trabaja en Italia cuenta que a crisis “es grande en Italia, bastante grande. Yo trabajando en pastelería puedo ver que lo están sufriendo mucho. Pero la gente sabe de la situación, apoya la causa y compra todo lo que es italiano y fomenta el crecimiento en el país. Quedó mucha gente sin trabajo, aunque con la Caja de Integración, el gobierno paga el 80 por ciento del sueldo como para que puedan subsistir”.

Más allá de estos problemas, Samuel cree que habrá una recuperación y contó las medidas que se están tomando: “Creo que se va a revertir, porque está empezando a haber movimiento de a poco. Hay una ley de distancia social muy grande, hay posiciones dibujadas en el piso para saber dónde tenés que pararte en una fila, higienizantes por todos lados y la máscara es obligatoria. Muy despacio se está empezando a mover y la comunidad europea ha ayudado mucho a las empresas. Ya el 15 de junio abren los aeropuertos”