Amenazaron a Guanini y la CD albiazul lo respaldó

No son horas fáciles para el defensor de Gimnasia, Manuel Guanini, quien recibió una amenaza en la casa de sus padres. La misma fue en forma de nota, y tiene que ver con su situación contractual con el club, ya que el defensor quedará libre el próximo 30 de junio al no haber aceptado la oferta que se le hizo de renovar. Lo que ocurrió es que dejaron un mensaje escrito en la casa de sus padres y que su madre leyó, y lógicamente no fue un momento agradable.

El futbolista decidió hacer pública la amenaza cuyas palabras fueron: “Guanini, desagradecido con el club que te dio la posibilidad de crecer. La gente del Lobo de ésta no se olvida. Rezá para que nunca tengas que volver traidor hdp”.

En la víspera, desde la Entidad publicaron en la página web un comunicado apoyando al jugador que textualmente decía: “El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, a través de su Comisión Directiva, repudia las amenazas realizadas en el día de hoy hacia nuestro jugador Manuel Guanini. Este tipo de acciones intimidatorias están lejos de representar el sentimiento y el actuar de la familia Gimnasista. Desde la Comisión Directiva le hemos expresado nuestra solidaridad y apoyo ante esta difícil situación. Lo acompañamos y nos encontramos a disposición de toda la familia Guanini”.