Eximición impositiva a inundados en Bahía Blanca

El gobierno bonaerense oficializó este fin de año la exención total o parcial del Impuesto Inmobiliario Rural para productores agropecuarios que resultaron afectados por las inundaciones en Bahía Blanca.

La medida, una resolución del ministerio de Desarrollo Agrario, fue publicada en el último Boletín Oficial de 2025 y afecta el período comprendido entre el 1° de mayo y el 31 de octubre del año pasado.

El texto de la norma establece que la exención se otorgará en forma total o parcial, según el porcentaje de afectación de cada establecimiento, y alcanzará a aquellos cuya actividad principal sea la explotación agropecuaria.

Según se indicó, la decisión de la cartera agraria se tomó luego de una serie de evaluaciones que incluyeron informes meteorológicos, chequeos de campo y dictámenes de las comisiones locales de Emergencia Agropecuaria.

El 7 de marzo del año pasado un temporal azotó tanto la ciudad como la zona rural del partido de Bahía Blanca, provocando 18 víctimas fatales y pérdidas económicas tanto en el área urbana como en la zona productiva.

Las rutas de acceso a Bahía Blanca también resultaron afectadas, con puentes colapsados y cortes en la circulación. La actividad económica de la región, incluyendo el Puerto, sufrió importantes interrupciones.​