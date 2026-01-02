Convenio para proveer agua en la zona de Romero

El intendente, Julio Alak, y la Cooperativa de Agua Potable de Romero firmaron un convenio que permitirá activar una red de agua potable que brindará el servicio a unas 1.200 familias del barrio Las Rosas, en Romero.

Se trata de una zona comprendida entre las calles 155 a 161 y 514 a 520, que hasta ahora se alimenta de agua de una sola perforación, sin contar con la provisión del servicio oficial, lo que redundaba en grandes trastornos para sus vecinos, por la escasez de agua.

Según explicaron ayer a EL DIA desde la subsecretaría de Obras Públicas, la red en la zona se había instalado hace más de una década, pero nunca se puso en funcionamiento, por la ausencia de bombas, tableros de maniobras y obras de cierre de mallas en las cañerías.

A partir de este convenio celebrado por la Municipalidad y la Cooperativa de Agua Potable de Romero, la Comuna pone a disposición la estructura, la que, aseguraron, se encuentran “en condiciones”, mientras que la empresa se ocupará de realizar los trabajos restantes para conectar esa zona al servicio.

La gestión se da en el marco de las reiteradas quejas en distintos barrios de la Ciudad por la falta de agua, una realidad que se repite cada vez que llega el verano (ver página 11).

En este caso, los vecinos del barrio Las Rosas no son formalmente usuarios de la empresa ABSA, aunque utilizaban para abastecerse una perforación de esa empresa, la que resultaba insuficiente.

Con la celebración de este convenio, el barrio quedará conectado al servicio de la cooperativa de Romero, la que, según trascendió, iniciará los trabajos comprometidos “en los próximos días”.

La de Romero es una de las tres cooperativas de agua provinciales que funcionan en las zonas más alejadas al río, junto con la Cooperativa de Abasto y la ubicada en Arturo Seguí.