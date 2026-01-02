Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con el diario EL DIA

La Ciudad |Más de 20 personas

Se duplicó la cantidad de heridos por pirotecnia

Se duplicó la cantidad de heridos por pirotecnia
2 de Enero de 2026 | 02:39
Edición impresa

Cuando el reloj marcó las 00, y algunos minutos antes también, el ruido fue ensordecedor en barrios de la periferia y centro de la Ciudad. Es que, a pesar que es de público conocimiento los efectos adversos que tienen en personas autistas y mascotas -entre otros-, el uso de la pirotecnia permanece.

En consecuencia, tras un 2024 sin heridos y un 2025 con 12 personas lastimadas, durante las primeras horas del primer día del año, al menos 25 personas debieron recibir asistencia en centros de salud de la Ciudad por usar pirotecnia, según se informó desde la Comuna.

No obstante, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también exhibió un comienzo de año accidentado.

Según fuentes porteñas, 22 fueron los heridos que recibieron asistencia en diversos hospitales por incidentes durante los festejos.

En el Hospital Oftalmológico Santa Lucía ingresaron 12 pacientes: dos de ellos menores de 15 años. También se registraron pacientes en el Hospital Oftalmológico Lagleyze.

En cuanto al Hospital de Quemados, se atendieron a 8 heridos por pirotecnia, con edades entre los 9 y 25 años.

LE PUEDE INTERESAR

Desde hoy viajar en colectivo es más caro: $750 el boleto mínimo

LE PUEDE INTERESAR

Pese a los aumentos, advierten que la nafta aún no llega al valor real

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención: anuncian un corte total de agua en una zona de la Región por más de 30 horas por obras de ABSA

Conmoción en Brandsen: hallaron muerto a un empresario en vísperas de Año Nuevo

El Banco Provincia tomó una decisión por los débitos indebidos de hasta $60 mil por comisiones

Primera muerte de 2026 por accidente de tránsito en La Plata: chocaron dos motos y falleció uno de los conductores

Entre sueños y deseos, Estudiantes y Gimnasia festejaron el inicio del 2026

Impactante | Así fue el choque que terminó con una Hilux volcada y a las piñas en La Plata

Hicieron un muñeco de fin de año del Chiqui Tapia, lo prendieron fuego y cantaron contra la AFA

VIDEO. En la previa de Año Nuevo, un accidente desató una batahola con corridas y piñas en La Plata
+ Leidas

El termómetro dio un alivio, pero la falta de luz y agua no dan tregua

Libertadores: siete argentinos irán por el gran sueño

Lanzan la candidatura de un pastor evangelista

La oposición cuestiona la reforma en inteligencia que impulsa el Gobierno

Somalilandia, la apuesta geo estratégica de Israel

La aspirina, “culpable” de los moretones de Trump

Empleados deberán devolver 700 mil pesos

Se liberaron US$20.000 millones del blanqueo
Últimas noticias de La Ciudad

El termómetro dio un alivio, pero la falta de luz y agua no dan tregua

Entre apagones sube la factura de la energía eléctrica

VIDEO. La Plata festejó en llamas: así fue la tradicional quema de muñecos

Madeline, Benicio e Ivana: los primeros nacimientos del 2026 en la Ciudad
Espectáculos
“El tiempo de las moscas”: suspenso, amistad y segundas oportunidades imagen
“El horizonte de Keops”: desde Palermo, un viaje al pasado
La China, dueña y señora del primer escándalo del año
Crecen los rumores: Zendaya y Tom Holland estarían esperando un bebé
Un paseo por el universo Monet en el Colón
Policiales
Año nuevo, mismo drama: el tránsito arrancó con una víctima fatal
Una madrugada festiva sacudida por un golpe millonario en La Plata
Estupor en Arturo Seguí por un caso de abuso
Agredió a su ex novia y violó una perimetral: preso
Ataque a balazos en Berisso antes del brindis
Deportes
Libertadores: siete argentinos irán por el gran sueño
El Lobo pone primera y da inicio al 2026
Boca comienza el año con pibes pero sin refuerzos
Racing apunta alto: acelera con las negociaciones por Valentín Carboni
River está por cerrar a un campeón de Libertadores
Información General
Verano sin tregua: prevén en la Provincia más calor de lo normal
Mar del Plata sorprende a los turistas con un mar inusualmente templado
Los números de la suerte del viernes 02 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Brutal agresión en Brasil a un turista argentino tras discutir por el precio de un choclo
El atracón después de la comilona de las Fiestas: trucos para limpiar el estómago y aliviar la pesadez

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla