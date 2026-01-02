Se duplicó la cantidad de heridos por pirotecnia

Cuando el reloj marcó las 00, y algunos minutos antes también, el ruido fue ensordecedor en barrios de la periferia y centro de la Ciudad. Es que, a pesar que es de público conocimiento los efectos adversos que tienen en personas autistas y mascotas -entre otros-, el uso de la pirotecnia permanece.

En consecuencia, tras un 2024 sin heridos y un 2025 con 12 personas lastimadas, durante las primeras horas del primer día del año, al menos 25 personas debieron recibir asistencia en centros de salud de la Ciudad por usar pirotecnia, según se informó desde la Comuna.

No obstante, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también exhibió un comienzo de año accidentado.

Según fuentes porteñas, 22 fueron los heridos que recibieron asistencia en diversos hospitales por incidentes durante los festejos.

En el Hospital Oftalmológico Santa Lucía ingresaron 12 pacientes: dos de ellos menores de 15 años. También se registraron pacientes en el Hospital Oftalmológico Lagleyze.

En cuanto al Hospital de Quemados, se atendieron a 8 heridos por pirotecnia, con edades entre los 9 y 25 años.