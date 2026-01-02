Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo de $3.000.000: mañana sale la tarjeta gratis con el diario EL DIA

Política y Economía |Lo destacaron los medios británicos the economist, the telegraph y MoneyWeek

Ubican al Presidente como figura global de 2025

Ubican al Presidente como figura global de 2025
2 de Enero de 2026 | 02:32
Edición impresa

El presidente Javier Milei fue destacado por medios internacionales británicos como uno de los líderes mundiales mas influyentes del 2025, según informó Presidencia de la Nación.

Los periódicos británicos MoneyWeek, The Economist y The Telegraph lo ubicaron entre los tres dirigentes más relevantes en sus rankings, “consolidando su proyección internacional y posicionándolo como uno de los referentes del escenario político global”, se precisó en un comunicado oficial.

El Gobierno puso de relieve la importancia de que los medios británicos lo hayan destacado como una de las figuras mas influyentes del mundo.

“El influyente periódico inglés The Telegraph posicionó al Presidente como el segundo líder mundial de 2025, resaltando la magnitud de las reformas impulsadas en Argentina y su repercusión internacional”, señaló.

También precisó el Gobierno que el diario británico subraya el “control de la inflación y el superávit fiscal, principalmente, que dan como resultado la estabilización macroeconómica y el cambio de expectativas, todos elementos que lo ubican entre los dirigentes más influyentes del escenario global”.

Por su parte, informó que la revista británica MoneyWeek ubicó al Presidente como el segundo líder mundial de 2025, de acuerdo con la votación de sus lectores.

“ La publicación destacó como hitos centrales de su gestión la reducción de la inflación y la obtención de superávit fiscal, así como el impacto del cambio de rumbo económico implementado en Argentina y los resultados alcanzados en menos de dos años, con mejoras visibles en la actividad económica y el acceso al crédito”, agregó.

Por su parte, el Gobierno destacó que el semanario The Economist incluyó al jefe de Estado entre las dos figuras clave de 2025 a nivel global, destacando su rol como protagonista de uno de los procesos de reformas económicas más observados del mundo.

Señaló que ese diario remarca “la fuerte baja de la inflación, la reducción de la pobreza y el ordenamiento fiscal así como el impacto de sus políticas pro mercado.

 

 

Impulso a la derecha Milei quiere un bloque regional
