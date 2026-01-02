Se liberaron US$20.000 millones del blanqueo

La SIDE podrá hacer detenciones y tendrá un área de ciberseguridad
Este 1º de enero se liberaron unos U$S20.000 millones: los fondos de hasta U$S100.000 que ingresaron al blanqueo de capitales que se realizó en 2024 debían permanecer hasta el cierre de 2025 en las cuentas especiales bancarias o de inversión para evitar pagos de alícuotas. Desde hoy, si así lo desean, podrán sacarlos nuevamente del sistema financiero local para enviarlos al exterior, hacer transacciones en “negro” o volver a guardarlos “debajo del colchón”.
Si bien es muy complejo anticipar qué harán exactamente las personas a partir de hoy, en el mercado coinciden en que la mayoría mantendrá los fondos en el sistema financiero, ya sea en posiciones bursátiles en las que ya están o nuevas decisiones de inversión en inmuebles o bienes durables.
La expectativa se basa en la mayor confianza del mercado tras el contundente triunfo de Javier Milei en las elecciones legislativas. De hecho, desde entonces, se observa un desplome en la demanda de dólares para atesoramiento.
