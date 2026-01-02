Cada vez cobra mayor relevancia lo que pueda declarar Javier Faroni

La causa que investiga presuntas maniobras de estafa y lavado de dinero vinculadas al fútbol argentino ingresó en una etapa clave con la citación judicial de Javier Faroni y de su esposa, Érica Gillette. Ambos deberán comparecer el 19 de enero ante el Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, que los convocó para notificarlos formalmente de sus derechos dentro del proceso penal, sin que ello implique una imputación definida.

La citación se enmarca en el expediente FLP 29.107/2025, caratulado como “Tucker Oscar, Spinoza Federico José, Maraver Figueroa Diego, Club Atlético Banfield y otros s/ Estafa e infracción art. 303”, a cargo de la Secretaría N.º 11. La causa analiza una presunta estructura financiera ilícita atribuida a Sur Finanzas y a dirigentes del Club Atlético Banfield, mediante préstamos ficticios, contratos de patrocinio simulados y cesiones fraudulentas de derechos de cobro.

La maniobra, según la fiscalía, habría permitido ingresar al circuito legal fondos de origen presuntamente ilícito, utilizando fideicomisos vinculados a la dirigencia –como el Fideicomiso para la Reconstrucción Banfileña y Banfileños S.A.– y movimientos de dinero efectuados por personas sin capacidad económica acreditada.

Movimientos sospechosos

Los investigadores identificaron operaciones de alto volumen ejecutadas por monotributistas de bajo perfil, supuestos prestanombres y sujetos apócrifos, un patrón habitual en maniobras de lavado de activos. El expediente tomó un nuevo impulso al detectarse conexiones internacionales que derivaron en el seguimiento de fondos remitidos a Estados Unidos, donde apareció la figura de Faroni.

Según los informes incorporados, sociedades vinculadas al empresario habrían recibido parte del dinero canalizado desde estructuras asociadas al fútbol profesional. Las transferencias incluyeron fondos enviados a cuentas radicadas en Florida y posteriormente redistribuidos entre empresas offshore sin respaldo económico suficiente.

La intervención sobre Faroni

En un tramo paralelo de la investigación, el juez federal Luis Armella citó a Faroni en la causa por presunto desvío de fondos de la AFA, medida que cobró notoriedad tras el episodio ocurrido en Aeroparque, cuando fue interceptado previo a un viaje a Uruguay y se dispuso –aunque luego se levantó– una prohibición de salida del país.

Faroni, que regresó de Uruguay ante la difusión pública de las acusaciones, quedó obligado a presentarse ante la Justicia el 19 de enero a las 10, mientras que Érica Gillette deberá hacerlo minutos después.

La reconstrucción judicial indicó que, en el aeropuerto, Faroni habría descartado un teléfono celular antes del procedimiento. Solo se halló un chip, ahora bajo análisis.

Allanamientos y hallazgos en la AFA

El expediente también incluye allanamientos en una vivienda de Nordelta y en dos sedes de la AFA, donde se buscó documentación de la empresa de Faroni y de sus operaciones internacionales. En Viamonte 1366, los investigadores hallaron un contrato que otorgaba a su firma TourProdEnter LLC, registrada en Florida desde 2021, el rol de agente comercial exclusivo para el exterior, con facultades para administrar pagos, recaudar ingresos fuera del país y transferir excedentes a la Asociación del Fútbol Argentino, a cambio de una comisión del 30%.

El contrato confirmado profundizó las sospechas sobre el circuito que involucra a Sur Finanzas y su entramado societario, en el que se combinaban funciones de patrocinio, financiamiento y administración de pagos con una trazabilidad opaca.

La conexión con Gillette

La fiscalía sostiene que parte de los fondos administrados por Sur Finanzas se canalizaron hacia TourProdEnter LLC, desde donde eran redistribuidos a entidades creadas en Florida sin actividad económica comprobable. En este esquema aparecen tanto Faroni como Érica Gillette, señalados como administradores o beneficiarios de esas sociedades.

El dictamen fiscal remarcó que ambos –junto a otros integrantes del grupo económico– exhiben “perfiles económicos incompatibles” con los montos manejados, lo que podría revelar la utilización de prestanombres, algo que la Justicia busca confirmar.

Como parte del avance de la investigación, el juez ordenó el levantamiento del secreto fiscal, bancario, financiero y bursátil de Faroni, Gillette y de los integrantes del holding societario bajo análisis. Esta medida permitirá acceder a registros nacionales e internacionales que podrían determinar el destino final de los fondos involucrados.