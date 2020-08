Aquí no ha pasado nada: tras su fuego cruzado, “triunfó el amor” entre Lanata y Tinelli

Ellos son dos figuras fundamentales para El Trece, pero en los últimos tiempos se llevaban a las patadas y sus acusaciones cruzadas fueron tema de debate en los medios de comunicación.

Ahora, como una de las tantas consecuencias de esta pandemia, sacaron a relucir la bandera blanca y firmaron la paz. Ellos son Jorge Lanata y Marcelo Tinelli, que se reconciliaron tras el paso del primero por el ciclo “Mujeres de El Trece”, que produce la empresa del segundo, y cuya visita implicó un buen número de rating.

“Cuando yo estaba llegando al estudio de La Corte pensaba ‘está bien lo que hacen’, porque más allá de la pelea con Tinelli me están invitando a un programa producido por ellos. Y me pareció amplio de parte de ellos. Y me pareció bien”, reconoció ayer en su programa “Lanata Sin Filtro” (Radio Mitre) el periodista, que se prestó a una charla íntima con las mujeres que debutaron en la pantalla del solcito.

El conductor de “Periodismo Para Todos” ratificó, en primer lugar, sus declaraciones pasadas: “Lo que yo dije de él como conductor lo hubiera dicho en cualquier circunstancia, peleado o no, porque es lo que yo pienso. Es muy bueno”. Y luego explicó, de manera escueta, que el acercamiento se dio cuando él se comunicó de manera privada con El Cabezón, luego de su participación en el nuevo magazine. Rápidamente añadió: “Después de que salí del programa intercambiamos varios mensajes en un buen tono”, detalló Jorge, quien bromeando cerró el tema afirmando que entre ellos “triunfó el amor”.

Marce, por su parte, dio una señal virtual de que volvía a estar todo bien entre ellos al retuitear una publicación del ciclo que produce, donde se destacaba el buen rating obtenido durante la visita de Lanata al estudio.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO

El episodio que marcó un quiebre entre Jorge y Marcelo se dio a comienzos del periodo de aislamiento que decretó el Gobierno nacional. Para aquella época, el conductor del “Bailando” armó las valijas y partió con toda su familia a Esquel, justificándose que allí tenía residencia. El periodista político lo criticó duramente en su programa radial, asegurando que fue “de tonto lo que hizo” y lo terminó de lapidar al decir que “es un poco suponer que cuando uno tiene los medios está por encima de la ley”.

Luego, la cosa siguió cuando Lanata tildó irónicamente de “conmovedor” leer un tuit de Marce denunciando que “el macrismo lo espiaba”. “Primero, en los viejos tiempos era crítico de Cristina. Igual la enemistad de Marce con Cristina duró poco tiempo, fijate otro tweet. Después balanceaba con Mariu Vidal. Y al también le hizo un chivo a la hija con Juliana Awada. Y también se encontró con Mauri en una reunión que él mismo definió como ‘divina’. ¡Mirá si te grabaron cuando estabas ahí! Modulame la taza. Viejos tuits de Tinelli que han quedado olvidados a partir del último”, fue el análisis de Jorge, que no dudó en llamar a Marce “payaso que estuvo con todos”.

Pero eso no fue todo porque, tiempo después, publicó al aire algunos audios de charlas entre Marcelo Tinelli y Julio Grondona, quien era el presidente de AFA. La intención fue desnudar la “corrupción” en la entidad con una conversación sobre un hipotético arreglo de elección de árbitros para San Lorenzo.

Al enterarse de esto último, el animador publicó: “Estas escuchas que me dicen que pasaron hoy por radio, serán las mismas que decía poseer un ex presidente de Boca, que se las había obsequiado un juez, antes de ser separado de su cargo???”. Y le habló directamente al periodista, nombrándolo: “Lo de Lanata me parece de cuarta, es lamentable, son escuchas de los espías de la AFI y con estos audios estaba siendo amenazado hace mucho tiempo por Angelici”.

Esas rispideces, según los protagonistas, han quedado atrás y ahora gozan de una relación cordial.