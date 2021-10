Susto mayúsculo: internaron a Mirtha y le colocaron dos stents, pero está “en excelente estado”

Durante algunas horas, el país contuvo la respiración: Mirtha Legrand fue internada ante una descompensación, y cuando le estudiaron el corazón le encontraron una obstrucción. Todo terminó horas más tarde con “la colocación de dos stents”, según informó Roberto Dupuy de Lôme en un primer parte médico oficial de la Clínica Mater Dei de Buenos Aires, un procedimiento del cual Mirtha se recuperaba al cierre de esta edición “en excelente estado”. El país volvía a respirar.

Al parecer, todo comenzó hace diez días, cuando le realizaron un chequeo de rutina y su médico advirtió que algunos valores del electrocardiograma no estaban bien.

En ese momento, le propuso volver a repetir los estudios en unos días para contrastarlos. Ayer por la noche Mirtha se reencontró con su hija, Marcela Tinayre, quien volvió de su viaje a Francia: cenaron juntas y la diva se fue a descansar, pero no pasó una buena noche, por lo que a la mañana decidió llamar a su médico. El doctor le hizo unas pruebas a domicilio y decidió internarla para realizarle estudios cardiológicos más exhaustivos: Legrand ingresó a las 15 al sanatorio para realizarse estudios y dos horas después, en una cinecoronariografía, se le detectó una “obstrucción coronaria” por la que se resolvió la colocación de dos stents.

Minutos después de las 18 horas, se difundió el primer parte médico sobre el estado de salud de la diva máxima de la televisión, donde se informó que “se encuentra recuperándose en una habitación de unidad coronaria para su mejor control. Está en excelente estado de ánimo compañada por su familia”.

La productora StoryLab y su nieto, Nacho Viale, escribieron acto seguido comunicados llevando tranquilidad y agradeciendo el apoyo del público que mostraba su preocupación en las redes sociales.

LAS ÚLTIMAS COMPLICACIONES

Es que Mirtha tiene ya 94 años y ha atravesado en los últimos dos duros golpes con las muertes de sus dos hermanos. Y, además, muchos recordaron ayer que la diva, que siempre ha mostrado ejemplar salud, pasó por el quirófano de urgencia hace dos años, en mayo de 2019, debido a una brida abdominal. En esa oportunidad, la diva estuvo unos días internada pero, gracias a una fortaleza increíble, pronto volvió a sus clásicos almuerzos.

La Chiqui, de hecho, planeaba su regreso a la televisión luego de haber sobrevivido a la pandemia. Había regresado circunstancialmente a la televisión hace poco más de un mes para ocupar su lugar al frente de su programa cuando su nieta, Juana Viale, viajó a Francia para acompañar a su hija, y tras esas dos emisiones la conductora tenía planeado retomar, al menos en los almuerzos, cuando las temperaturas primaverales y de verano se instalen en Buenos Aires.

Es que “yo soy grande, señores, soy una señora muy mayor, pero soy vital, me gusta la vida, me gustan mis amigos, disfrutar de la vida. Y estaba tan mal que llamé a un neurólogo. Y le digo: doctor, quiero volver a ser la de antes. ¿Saben qué me dijo? ‘Trabaje, trabaje, trabaje...’. Es la mejor terapia”, contó la diva al regresar a la televisión hace algunas semanas.

“Qué rara me siento, pero feliz, feliz y contenta. ¿Saben cuántos días estuve encerrada? 300 días, sí señor, sin salir de mi casa, ni al balcón. Eso te altera, no te hace bien, no hace bien al cerebro”, dijo entonces en su discurso cuando abrió su programa.

Mirtha también dejó su departamento para votar, y allí se reencontró con el cariño popular que otra vez le pidió que vuelva a la pantalla. “Cumplí con mi deber civíco”, manifestó luego de emitir su voto en las PASO 2021 y recibir una ovación de parte de los presentes en La Rural.

EL RIESGO

La diva permanecía anoche internada tras la aplicación de los stents, a la espera de más novedades: el Mater Dei avisó que hoy a las 11 emitirá un nuevo parte médico, aunque especialistas especialistas del Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) llevaron tranquilidad, afirmando que hoy que operaciones de angioplastia coronaria, como la realizada a Legrand, “ofrecen una seguridad y eficacia muy cercana al 100%, y con tiempos de recuperación que permiten que los pacientes rápidamente retomen sus actividades cotidianas”.

“Mirtha se encuentra recuperándose. Está en excelente estado de ánimo compañada por su familia”

Parte médico de la Clínica Mater Dei

Las angioplastias coronarias “son cirugías cardíacas mínimamente invasivas que se realizan por cateterismo, con el objetivo de restablecer el flujo de sangre en el interior de una arteria. Constituyen el procedimiento de primera elección ante la necesidad de revascularización, tanto de las arterias coronarias como la de otros territorios del cuerpo”, explicaron a través de un comunicado, y agregaron que estiman “que en la Argentina se realizan unos 45 mil procedimientos por año, o uno cada 12 minutos”.

Luego destacaron el crecimiento tecnológico y la capacitación profesional para el desarrollo de los procedimientos por cateterismo, entre los que sobresalen la angioplastia coronaria y los reemplazos de válvulas.

En ambos casos, ingresando por la muñeca (vía radial) o por la ingle (femoral) se logra mediante un catéter desobstruir una arteria tapada o reemplazar una válvula que está funcionando mal, sin necesidad de recurrir a la operación tradicional a través del esternón. Ambas “son técnicas muy seguras, con un nivel de eficacia cercano al 100 por ciento”, afirmaron.