El Dipy mostró fotos de carne a "precios populares" y se armó la polémica: las reacciones del Gobierno y Samid

El Dipy volvió a estar en boca de todos en las redes sociales. Esta vez, el cantante difundió una serie de fotos de cortes de carne a "precios populares", en el marco del programa de venta a bajo costo de ocho cortes de res, el cual comenzó a regir ayer tras el acuerdo que el Gobierno alcanzó con distintos actores de la cadena de precios. En las fotos que desataron la polémica se ven trozos de carne envasada repletos de grasa, por supuesto, ofertados al público, lo cual lo motivó a lanzar algunas críticas. Por su parte, el Gobierno salió a dar explicaciones tras la publicación de El Dipy. Y hasta Samid, conocido como el "Rey de la carne", terció en la polémica y se inclinó por el artista bailantero.

Las fotos habrían sido tomadas en supermercados de la patagonia, Trenque Lauquen y la provincia de Córdoba. "Acá tenés los cortes de carne con precios cuidados que te da el gobierno. Un pedazo de grasa, ni a un perro se le da esto. Se cagan en la gente, se cagan en el hambre de la gente", tiró El Dipy. Y enseguida arremetió: "A ver vos, militante de la pobreza, militen esta hdmp".

El tuit de El Dipy no tardó nada en hacerse viral. Para eso ya había escrito también que "no se le hace esto a la gente, cómo le das esto a un chico. Ni a los animales se les da esto". En otras líneas también escribió: "Si querés hacer albóndigas, una boloñesa o pastel de carne, acá te dejo ‘la carne picada precios cuidados". "No tienen vergüenza", sentenció en un extenso hilo tuitero.

Aca tenes los cortes de carne con precios cuidados que te da el gobierno.

Un pedazo de grasa.

Ni a un perro se le da esto.

Se c@gan en la gente!

Se c@gan en el hambre de la gente!

A ver vos, militante de la pobreza,

militen esta hdmp! pic.twitter.com/anlYucXfH5 — el Dipy (@dipypapa) February 3, 2021

Los comentarios de El Dipy provocaron cierta repercusión en el Gobierno hasta el punto de que el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, tuvo que salir a aclarar que "el acuerdo de precios para la carne se hizo con un grupo de frigoríficos que trabaja con carne de novillo de primera calidad. Es la misma que habitualmente provee a los supermercados, y vamos a fiscalizar no solo para que se cumpla el precio sino también la calidad de los producto".

Kulfas agregó que "por las fiscalizaciones que hicimos ayer y las imágenes que nos enviaron desde supermercados de distintos puntos del país, los cortes que se ofrecieron eran de buena calidad". "Si en algún caso no se está cumpliendo con eso nos pueden informar la sucursal para poder enviar un inspector de la Secretaría de Comercio", agregó el ministro.

Tratándose de carne, quien no quiso quedarse al margen de la discusión fue un conocido del rubro, Alberto Samid, quien terció en favor del cantante bailantero al expresar que el acuerdo del Gobierno "fue un arreglo muy malo". Para Samid "es carne de tercera categoría. Son vacas muy gordas: rechazos de exportación que ni los chinos los quieren. No se lo pueden vender a nadie, ni hay Europa, ni a Chile, que son los mercados con los que se operan en general a nivel local".

Samid afirmó que "la vendieron como carne de primera cuando es de tercera. Es un precio muy malo para la población. Se paga un asado a 450 pesos el kilo, pero la mitad es grasa y hueso".

El acuerdo de precios en las carnes, que establece ocho cortes con rebajas de hasta el 30%, comenzó a regir formalmente desde ayer en supermercados de todo el país, en tanto que el viernes se encontrarán disponibles en el Mercado Central.

Según funcionarios del Gobierno “en esta primera etapa, el acuerdo se va a prolongar hasta el 31 de marzo”, y puntualizó que “para entonces queremos evaluar el funcionamiento y hacer las correcciones necesarias para extenderlo posiblemente, todo el año”.



El representante de las grandes cadenas de supermercados aclaró que “obviamente, en algunos lugares, especialmente en el interior, pueden producirse demoras con la logística”, pero aseguró que “los cortes del acuerdo ya están en los supermercados a los precios indicados”.



Las piezas que hasta el momento son parte del programa son ocho, con bajas de hasta 30% respecto de octubre del año pasado.



Estos son tira de asado a $ 399 el kilo; vacío a $ 499; matambre a $ 549; tapa de asado a $ 429; cuadrada/bola de lomo a $ 489; carnaza a $ 359, falda a $ 229 y roast beef a $ 399, que en el caso de los supermercados se suman a los dos cortes incluidos en Precios Cuidados, que son carne picada a $ 265 y espinazo a $ 110, pero que no están en el Mercado Central.