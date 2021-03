En Instagram Macri criticó al Gobierno por la salida del Grupo de Lima y la pandemia

El expresidente Mauricio Macri se refirió hoy a la salida del Grupo de Lima por parte de Argentina, un claro gesto de apoyo a Venezuela, y dijo que la decisión significa “un retroceso”. En ese sentido lamentó que el Gobierno se haya “alineado” con el régimen de Maduro al considerar que “la política exterior que está llevando este gobierno es terrible”.

Agregó sobre la cuestión que para él es una “tristeza” y que “del G-20 y del apoyo del mundo entero ante la tragedia del ARA San Juan al aislamiento, a no conseguir comprar vacunas, otra vez alineados con Venezuela. No hay nada bueno en el modelo venezolano, es pobreza, exclusión, pérdida de libertad”.

El ex mandatario hizo una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, en la cual estuvo acompañado por su esposa Juliana Awada, respondió preguntas de sus seguidores, una forma más de promocionar su libro "Primer Tiempo". recientemente presentado. En ese marco, cuando lo consultaron por la gestión de Alberto Fernández dijo: “No ha hecho honor la enorme responsabilidad que le han dado los argentinos. No ha ocupado el rol de presidente”. Luego contó que “veo un país convulsionado, con mucha gente sufriendo y angustiada porque no hay rumbo. Este gobierno no tiene rumbo ni liderazgo, el único liderazgo está puesto en tratar de quebrar el sistema institucional”.

Por otro lado hizo una fuerte crítica a cómo el Gobierno manejó la pandemia y que el escándalo por el “vacunatorio vip” fue una “inmoralidad”. Al respecto manifestó que “lo que más me dolió es ver cómo le pudieron hacer eso a nuestros jóvenes. Chicos de 18 festejando porque se vacunaron y ellos tienen abuelos que no están vacunados. ¿Qué está pasando?”.

“Todo el manejo de la pandemia, la cuarentena eterna, el avasallamiento de libertades, prometer vacunas que no llegan y cuando llegan que la usen los acomodados. Es muy denigrante”, sostuvo Macri.

También le dedicó un párrafo a las clases: En ese sentido el ex jefe de Estado manifestó que no comprende por qué “los chicos” estuvieron “un año entero fuera de los colegios. El daño que se ha hecho va a ser muy difícil cuantificarlo, va a llevar mucho tiempo. Ningún país sacó a los chicos del colegio un año entero”. E insistió en que “por suerte este empoderamiento de los argentinos que comenzó entre el 15 y el 19 logró que se reabran las escuelas, porque si no todavía estaríamos con las escuelas cerradas. En provincia de Buenos Aires todavía funciona muy mal el sistema”.

También chicaneó a Juan Carr, titular de la Red Solidaria. "¿Hace mucho que no lo ve a Juan Carr?", le preguntaron en la red social, a lo que respondió: "Hace mucho que no lo veo". Mientras que a la siguiente consulta de "¿no anda por ahí juntando gente durmiendo en la calle?" Macri dijo: "No se lo ve. Ni con las campañas del hambre tampoco".