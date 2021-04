El video de Brenda Asnicar que causa preocupación entre sus seguidores

Brenda Asnicar subió ayer un video a sus historias de Instagram que generó un enorme revuelo: de fondo se observa una mesa donde, con claridad, hay una línea blanca sobre un plato.

Si bien la cantante y actriz a la horas borró las imágenes, rápidamente sus seguidores tomaron capturas de pantalla y mostraron preocupación sobre su salud. "Brenda necesita ayuda", fue uno de los mensajes más repetidos.

Además de la supuesta droga, al lado se ve otro plato en el que hay una tarjeta de crédito. Asnicar, en las historias, se muestra acompañada por una amiga y bailando con anteojos de sol y una copa de bebida en la mano.

Esta tarde, en el programa Intrusos, Adrián Palleres opinó sobre el tema y dijo: "Brenda Asnicar publicó unas imágenes y luego las borró. Muchos dijeron que fue porque se veían sustancias. No se sabe si en los videos estaba haciendo una performance, pero no se la veía muy bien, no se la veía en sus cabales".

Otra periodista de espectáculos, Pilar Smith, también opinó al respecto en sus redes sociales y aseguró: "Brenda Asnicar necesita ayuda !! Coincido".

Vale remarcar que las capturas de pantalla de la supuesta línea de cocaína se viralizó desde la cuenta de Instagram @Chusmeteando1 y, a los pocos minutos, ya estaba circulando por diferentes plataformas.